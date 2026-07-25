Los chats, comprobantes de consignaciones y audios que hacen parte del expediente sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica se convirtieron en una de las principales evidencias de la presunta red que, según reveló Semana, cobraba millonarias sumas de dinero a empresarios con la promesa de facilitar contratos en entidades del Gobierno.

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De acuerdo con el medio citado, el esquema comenzaba con un cobro de un millón de pesos por la primera reunión. Después, los empresarios debían entregar un anticipo de 200 millones de pesos y comprometerse a pagar el 10 % del valor de cada contrato adjudicado. Las conversaciones conocidas por la revista también muestran que el dinero inicialmente era recibido por David Trespalacios, un hombre cercano a la familia Guerrero, quien actuaba como intermediario para evitar que las consignaciones llegaran directamente a las cuentas de las hermanas.

(Vea también: Fijan fecha para acusar a Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos; exdirectivo también fue citado)

Chats y consignaciones comprometen a Juliana y Verónica Guerrero

Uno de los mensajes atribuidos a Trespalacios deja ver cómo se manejaban los pagos: “Ella (Verónica) no quiere plata en sus cuentas, por eso he estado recogiendo y entregándole. Yo le estoy entregando a ella efectivo en Bogotá”. Sin embargo, luego de diferencias entre las partes, el dinero habría empezado a llegar directamente a las cuentas de Juliana y Verónica.

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SEMANA accedió a polémicas conversaciones de WhatsApp que prueban la estructura que armaron Juliana y Verónica Guerrero para cobrarles plata a algunos empresarios que buscaban contratos en el Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/RO7My0dlg4 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 25, 2026

Uno de los chats muestra cuando un empresario preguntó: “¿Tú tienes Nequi?”. Verónica respondió: “Mi hermana, ¿lo paso?”. Minutos después compartió el número de Juliana Guerrero y el empresario confirmó el envío con el mensaje: “Vero, te pasé 5 (millones de pesos). Eso demora unos 5 minuticos en caer para que tu hermana verifique”.

Entre diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025 uno de los empresarios aseguró haber entregado 53 millones de pesos entre efectivo y consignaciones. Los comprobantes incluirían giros por 5 millones, 10 millones, 3,95 millones, 3,2 millones, 3,05 millones y 1,8 millones de pesos, entre otros. Incluso, una instrucción atribuida a Trespalacios indicaba cómo distribuir el dinero: “Verónica Guerrero, cuenta de ahorro, 12,5 (millones de pesos) aquí; Juliana Guerrero, 12,5 (millones de pesos) aquí; Wilmer Trespalacios, 10 (millones de pesos)”.

Las conversaciones también reflejarían el seguimiento que hacían los empresarios a los supuestos contratos. Cuando uno de ellos preguntó si el porcentaje debía acordarse con Verónica, ella respondió: “Sí, claro”. En otro intercambio, la mujer afirmó: “Exacto. Entre más uno les joda a los del min (Ministerio), ellos también joden”, una frase que, de acuerdo con el medio, hace parte de las pruebas entregadas por los denunciantes.

Finalmente, Juliana Guerrero aparecía de forma recurrente en los chats como la persona encargada de mover las gestiones dentro del Gobierno. En uno de los mensajes citados por Semana, Verónica buscó tranquilizar a los empresarios escribiendo: “Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes”, expresión que habría hecho referencia al presidente y que habría servido para mantener la confianza de quienes seguían entregando dinero mientras esperaban la adjudicación de los contratos.

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