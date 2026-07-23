El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este jueves el nombramiento de Didier Blanco Rodríguez como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que tendrá el reto de recuperar la confianza institucional de cara al próximo Gobierno.

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Blanco, psicólogo, abogado especialista en derecho penal, empresario e investigador, llegará con la misión de fortalecer la credibilidad de la UNP y enfrentar los problemas de corrupción y clientelismo que, según el nuevo gobierno, han afectado el funcionamiento de la entidad.

Didier Blanco promete proteger “todas las vidas”

Tras conocerse su designación, el nuevo director aseguró que la protección de las personas será el eje central de su gestión, sin distinciones por motivos políticos o de cualquier otra naturaleza.

“Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”, afirmó.

Según explicó, una de sus primeras tareas será restablecer los cinco pasos del protocolo de protección que, de acuerdo con el Gobierno entrante, fueron reducidos a tres durante la administración saliente.

Blanco indicó que otra de sus prioridades será fortalecer las condiciones de los funcionarios encargados de prestar los esquemas de seguridad.

En ese sentido, sostuvo que buscará proteger a los hombres y mujeres que integran la UNP y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de protección para los beneficiarios del sistema.

El Gobierno busca recuperar la confianza en la UNP

Con este nombramiento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella aseguró que busca iniciar una nueva etapa para la Unidad Nacional de Protección, con énfasis en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza ciudadana.

La administración entrante afirmó que la entidad deberá garantizar la protección de quienes hacen parte del sistema sin distinciones y bajo criterios técnicos, con el propósito de reforzar la seguridad y la atención de las personas cobijadas por los esquemas de protección.

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