Un nuevo elemento salió a la luz en el caso de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Pilonieta, quienes fueron encontrados muertos dentro de un apartamento en El Rodadero, Santa Marta. La mujer de 53 años estaba siendo investigada por la presunta desaparición de su propia madre, un episodio que habría ocurrido más de un año atrás y que seguía sin esclarecerse.

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La información fue entregada por Margarita Pilonieta, hermana de Sonia, quien aseguró que la familia tenía dudas sobre lo ocurrido con Sonia María Tapias de Pilonieta, madre de ambas. Según su relato, la mujer desapareció y la única explicación que recibieron fue que había fallecido y que sus restos habían sido cremados.

La familiar contó a El Tiempo que esa versión nunca estuvo acompañada de documentos que confirmaran la muerte. “Ella se llevó a mi mamá. Después de un tiempo empezamos a preguntar por ella y fue cuando nos dijo que había fallecido. Nunca nos mostró el cuerpo, nunca entregó ninguna evidencia y solo dijo que la había cremado”, aseguró Margarita.

Nuevo giro en la investigación por muertes en El Rodadero de Santa Marta

Según explicó El Tiempo, ante las dudas sobre la desaparición de su madre, Margarita acudió ante la Fiscalía. La hermana de Sonia afirmó que el caso permanecía abierto cuando ocurrió la muerte de ella y de su hijo Benjamín.

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“Quisiera aclarar que Sonia estaba en investigación por la desaparición de mi madre, Sonia María Tapias de Pilonieta, en unos hechos muy oscuros que sucedieron el año pasado”, manifestó Margarita, según el medio citado.

El medio indicó que la familiar también cuestionó que durante ese tiempo no se conocieran respuestas claras sobre el paradero de su madre. “Mi madre desapareció. Solo ella llamó para decir que había muerto y que la habían incinerado”, afirmó.

Además, dentro del apartamento donde fueron encontrados los cuerpos, hallaron una carta que ahora hace parte de los elementos analizados por la Fiscalía. El documento permanece bajo cadena de custodia y podría aportar información dentro del proceso.

La hermana de Sonia aseguró que viajará a Santa Marta para conocer los avances oficiales de la investigación y revisar qué información existe sobre ese escrito. Sin embargo, aclaró que desconoce qué ocurrió dentro del inmueble y que cualquier relación entre ambos casos corresponde a una hipótesis personal.

Cabe mencionar que los cuerpos de madre e hijo fueron encontrados luego de que residentes del edificio alertaran por fuertes olores provenientes del apartamento ubicado en El Rodadero. La Policía ingresó al lugar y posteriormente el CTI de la Fiscalía adelantó la inspección judicial.

Hasta ahora, las causas de la muerte de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Pilonieta continúan bajo investigación. Medicina Legal avanza con los análisis correspondientes, mientras las autoridades revisan las pruebas encontradas en el lugar.

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