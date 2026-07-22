El misterio que rodea la muerte de una madre y su hijo hallados sin vida en un apartamento del sector de El Rodadero, en Santa Marta, continúa sin resolverse. Más de 24 horas después del hallazgo, la Fiscalía General de la Nación descartó que se tratara de una muerte accidental, aunque todavía no ha establecido si el caso corresponde a un homicidio o a un posible suicidio.

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A la incertidumbre se suma otro elemento que ha llamado la atención de los investigadores: hasta el momento, nadie se ha presentado ante Medicina Legal para reclamar los cuerpos de Sonia Imelda Piloneta Tapias, de 53 años, y su hijo, Benjamín Bautista Piloneta, de 22.

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Uno de los hallazgos que cambió el curso de la investigación fue un documento encontrado durante la inspección judicial al inmueble.

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El director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, confirmó a l Tiempo que junto a los cuerpos fue encontrada una carta, cuya autenticidad y contenido ahora son objeto de análisis. Según explicó el funcionario, ese documento permitió descartar la hipótesis inicial de una muerte accidental, pero al mismo tiempo abrió nuevas líneas de investigación.

“Buscamos determinar si es un documento original o si fue algo creado para algún propósito. Lo cierto es que todo es materia de verificación”, indicó Murillo al diario.

Los investigadores buscan establecer quién escribió la carta, cuándo fue elaborada y si guarda relación directa con las circunstancias en las que fallecieron madre e hijo.

Aunque una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible ingesta de una sustancia tóxica, la Fiscalía insistió en que cualquier conclusión dependerá de los resultados de los estudios científicos.

Los exámenes toxicológicos y demás análisis forenses serán determinantes para establecer la causa exacta de las muertes, identificar qué sustancia habrían consumido y determinar si existió o no participación de terceros.

“Las pruebas de Medicina Legal y los estudios forenses deberán determinar las circunstancias y lo que originó el deceso”, señaló Murillo.

Además de las pruebas físicas encontradas en el apartamento, los investigadores adelantan un análisis del computador y los teléfonos celulares que pertenecían a las víctimas.

Los peritos forenses revisan mensajes, llamadas, conversaciones y búsquedas en internet realizadas durante las últimas horas previas al fallecimiento, con el propósito de reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos.

“El celular y el computador también son objeto de revisión y nos ayudarán a esclarecer este caso lamentable desde todo punto de vista”, agregó el director de la Fiscalía Seccional Magdalena.

Las investigaciones también permitieron aclarar una de las primeras dudas que surgieron tras el hallazgo. Aunque Sonia Imelda y Benjamín eran oriundos de Bogotá, la Fiscalía confirmó que no se encontraban en Santa Marta por turismo.

Madre e hijo se habían radicado en la ciudad hacía aproximadamente seis meses y residían en un apartamento arrendado en El Rodadero. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Benjamín trabajaba de manera virtual y era quien sostenía económicamente a su madre.

Vecinos del edificio describieron a ambos como personas reservadas, que mantenían poco contacto con los demás residentes.

“Eran personas amables, pero muy poco hablaban. Solo saludaban y no sostenían mucha conversación”, relató uno de los habitantes del conjunto residencial.

Otro de los aspectos que mantiene la atención de las autoridades es que, hasta este miércoles, ningún familiar se había acercado a Medicina Legal para reclamar los cuerpos o solicitar información sobre el caso.

La Fiscalía logró establecer que las víctimas tenían vínculos familiares en Bogotá y Santander, pero las gestiones para localizar a sus allegados no habían dado resultados.

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“Pudimos establecer que son personas con arraigos en Santander y Bogotá, pero no ha sido posible contacto con familia. El esposo y padre del joven está fallecido, al igual que los padres de la señora”, explicó Manuel Murillo.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis y espera que los resultados de Medicina Legal, junto con el análisis de los dispositivos electrónicos y la carta hallada en el apartamento, permitan esclarecer qué ocurrió dentro del inmueble donde fueron encontrados sin vida Sonia Imelda Piloneta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Piloneta.

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