La desaparición de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, terminó en una tragedia que hoy es investigada por las autoridades. Cuatro días después de que su familia perdiera contacto con ella, fue hallado el cuerpo de una mujer con características similares a las de la joven en zona rural de Cali.

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El cadáver fue encontrado la tarde del lunes 20 de julio a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento La Buitrera. Estaba envuelto en sábanas, atado y en avanzado estado de descomposición.

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De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo correspondería a María Camila, aunque la confirmación oficial de su identidad quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los análisis forenses.

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Según el reporte preliminar conocido por las autoridades, la víctima presentaba signos de tortura y posibles heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

El mayor Alirio Acuña, subjefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que las características físicas y la ropa encontrada coinciden con la descripción consignada en el reporte de desaparición interpuesto el pasado 16 de julio. De acuerdo con ese documento, María Camila vestía un traje largo de rayas beige y café cuando fue vista por última vez.

El oficial señaló que la investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía, entidad que trabaja junto con la Policía para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el crimen, así como identificar y capturar a los responsables.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es el último mensaje que María Camila envió antes de desaparecer.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por El País de Cali, basada en testimonios de familiares, la joven había pasado parte del día en la vivienda de una cuñada, ubicada en el barrio Meléndez, donde acompañaba a un familiar que se recuperaba de una cirugía.

Durante la mañana asistió a un control prenatal en el puesto de salud de Polvorines y luego regresó a la vivienda. Sin embargo, horas más tarde salió nuevamente para realizar un trámite relacionado con unos exámenes médicos ordenados durante la consulta. Antes de irse, escribió a su cuñada un mensaje que sería la última comunicación con su familia.

“Me tocó salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”.

Según el reporte de desaparición, María Camila fue vista por última vez hacia las 4:02 de la tarde del 16 de julio, en el sector de Polvorines.

La preocupación comenzó cerca de las 6:00 p. m., cuando su pareja llegó a buscarla y descubrió que ya no se encontraba en la vivienda.

Desde ese momento, familiares iniciaron una búsqueda que incluyó llamadas, recorridos por hospitales y la difusión de su fotografía, sin obtener información sobre su paradero.

La investigación también estableció que cámaras de seguridad captaron a la joven subiendo a una motocicleta conducida por la misma mujer que la había transportado durante la mañana. Ese video, grabado alrededor de las 4:13 p. m. en el sector de Polvorines, constituye el último registro conocido de María Camila con vida.

De acuerdo con sus familiares, al día siguiente la conductora se presentó para explicar lo ocurrido y posteriormente rindió declaración ante las autoridades. No obstante, los allegados de la víctima aseguraron que la versión entregada presentó inconsistencias sobre el lugar donde, supuestamente, dejó a la joven.

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, la Personería Distrital de Santiago de Cali expresó su rechazo por el crimen y pidió que el caso sea investigado con celeridad.

A través de un comunicado, la entidad calificó lo ocurrido como un hecho de “extrema gravedad” y solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación exhaustiva, con enfoque de género, que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

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Además, hizo un llamado a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención frente a los casos de desaparición y violencia contra las mujeres.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y los análisis de Medicina Legal, la Fiscalía busca reconstruir las últimas horas de María Camila Potosí para establecer qué ocurrió desde el momento en que salió de la vivienda de su cuñada hasta el hallazgo del cuerpo en zona rural de Cali.

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