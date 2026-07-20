Por: Diario del Huila

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Cristian David Moncada Marroquín, un joven de 16 años, fue hallado sin vida en el sector conocido como Las Iglesias, cerca de San José del Fragua, en Caquetá. La triste noticia fue confirmada luego de varios días de angustiosa búsqueda. El adolescente había sido reportado como desaparecido desde el 16 de julio en el sector del Charco El Silencio, en Belén de los Andaquíes.

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La abuela de Cristian David, Irma Mera Medina, su madre y demás familiares emprendieron una búsqueda incansable desde el pasado jueves. Los seres queridos recorrieron diferentes lugares con la esperanza de encontrar al joven con vida. La comunidad también se unió compartiendo su fotografía y elevando oraciones por su regreso.

La desaparición mantuvo en vilo a toda una familia. La angustia creció con el paso de los días. Los habitantes de Curillo, San José del Fragua y todo el departamento de Caquetá siguieron de cerca el caso.

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La localización del cuerpo fue posible gracias a la información suministrada por la comunidad. Defensa Civil Colombiana – Junta Belén de los Andaquíes y el Cuerpo de Bomberos de San José del Fragua trabajaron de manera articulada. El cuerpo fue encontrado en la vereda Las Iglesias, sobre el río Fragua Chorroso.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a las autoridades competentes. Las entidades asumieron los procedimientos judiciales correspondientes. Las investigaciones establecerán las circunstancias del fallecimiento.

La noticia ha causado una profunda tristeza en la región. La esperanza de encontrar a Cristian David con vida se transformó en dolor. La familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

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La ciudadanía caqueteña expresó sus más sinceras condolencias. En redes sociales y medios de comunicación, la comunidad se solidarizó con doña Irma Mera Medina, con la madre de Cristian David y con todos sus familiares y amigos. La comunidad elevó oraciones por el descanso del joven.

Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones correspondientes. El objetivo es establecer con claridad las circunstancias del fallecimiento. La Fiscalía y la Policía trabajarán en el esclarecimiento de los hechos.

La comunidad espera respuestas sobre lo sucedido con Cristian David. El dolor de la familia es compartido por todos los habitantes de Caquetá. El caso ha conmovido a la región y ha generado solidaridad en la comunidad.

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