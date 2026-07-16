La noche de este martes 14 de julio, familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron en una velatón para rendir homenaje a Harold Daniel García, el joven de 20 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 10 de julio y cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas en un caño del sector de Bosa El Recreo, en el suroccidente de Bogotá.

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El acto simbólico se llevó a cabo frente al Colegio Alfonso López Michelsen, institución donde, al parecer, el joven cursó sus estudios. Con velas, oraciones y mensajes de despedida, los asistentes pidieron que el caso sea esclarecido y que los responsables, si los hay, respondan ante la justicia.

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La desaparición de Harold Daniel comenzó a generar preocupación entre sus familiares cuando no llegó a una reunión que tenía prevista con uno de sus primos para ver los partidos del Mundial el pasado 10 de julio.

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Según relataron sus allegados, el joven dejó de responder llamadas y mensajes en su celular y redes sociales, una situación que calificaron como inusual. Aunque inicialmente pensaron que podría encontrarse con algún amigo, el paso de las horas aumentó la incertidumbre.

Ante la falta de noticias, la familia difundió un cartel de búsqueda y notificó oficialmente el caso a las autoridades para iniciar el proceso de localización.

Durante la búsqueda, los familiares aseguran que también fueron víctimas de personas que intentaron aprovecharse de su desesperación. En declaraciones entregadas a Alerta Bogotá, Brayan García, primo de Harold Daniel, contó que comenzaron a recibir llamadas en las que desconocidos les exigían dinero, asegurando tener información sobre el paradero del joven.

Mientras enfrentaban estas presuntas extorsiones, la familia adelantaba el proceso formal con las autoridades para que un investigador asumiera el caso. Dos días después del inicio de la búsqueda, habitantes del sector de Bosa El Recreo alertaron sobre la presencia de un cuerpo en un caño ubicado cerca de la Longitudinal y de un conjunto residencial.

Al lugar acudieron unidades forenses, que realizaron la recuperación del cadáver e iniciaron las labores de inspección técnica e identificación. Algunos familiares llegaron mientras se desarrollaba el procedimiento.

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Aunque las autoridades no han informado oficialmente las causas de la muerte ni han confirmado la existencia de signos de violencia, Brayan García aseguró a Alerta Bogotá que su primo fue encontrado cubierto con bolsas y amarrado con un cable.

“Cuando llegamos, las autoridades estaban sacando el cuerpo de mi primo. Él presentaba signos de apuñalamiento. Posiblemente fue con un cuchillo o un puñal”, afirmó el familiar al medio citado.

Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades judiciales, que continúan con la investigación.

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