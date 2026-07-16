A pocos días de que se surta el cambio de mando en el país, el panorama político sigue sumido en una profunda batalla de narrativas. En esta oportunidad, el protagonista fue el senador Iván Cepeda, quien reapareció en sus redes sociales exhibiendo con orgullo la credencial que lo acredita oficialmente como congresista y líder de la oposición para el nuevo periodo legislativo. Sin embargo, su publicación no tardó en levantar ampolla y desatar un agudo debate en la mesa de Blu Radio sobre la coherencia del petrismo.

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Durante el análisis en la emisora, se puso bajo la lupa una contradicción insalvable en el discurso de la izquierda. Mientras sectores afines al presidente saliente, Gustavo Petro, insisten en mantener una postura de desacato y no reconocer el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, Cepeda posa feliz con el documento que lo avala como senador electo para este mismo periodo.

Bajo la propia lógica del petrismo, si la elección presidencial que validó la autoridad electoral es “ilegítima”, las curules del Congreso entregadas por esa misma entidad bajo el mismo proceso electoral también deberían serlo. Así las cosas, al aceptar y portar con orgullo su credencial de senador, Cepeda estaría, de manera implícita, reconociendo la legitimidad de todo el sistema y, por ende, la victoria del nuevo mandatario.

Ajenos a este cuestionamiento de coherencia institucional, el mensaje del senador estuvo enfocado en ratificar su papel de contrapeso absoluto en el Capitolio. “Siento gran orgullo en presentar al pueblo colombiano mi credencial como senador, representante y líder de la oposición en Colombia”, expresó visiblemente emocionado al inicio de su video.

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Cepeda aseguró que el documento representa el esfuerzo de miles de jóvenes, trabajadores, empresarios y comunidades rurales que respaldaron su proyecto político. Según el parlamentario, utilizará este poder legislativo para “defender las conquistas sociales, avanzar en el cambio, hacer una oposición responsable, abierta al diálogo, pero también firme y serena”.

No obstante, el momento que más tensión generó fue cuando reafirmó la polémica estrategia de resistencia que planea implementar junto a otros alfiles del Pacto Histórico:

“Hemos dicho que asumimos la desobediencia civil frente al señor Abelardo de la Espriella y seremos consecuentes y coherentes con el mandato que nos ha sido entregado”, sostuvo sin rodeos.

En el cierre de su intervención, el líder de izquierda dedicó unas palabras de gratitud a quienes hicieron posible su regreso al Congreso de la República, reconociendo las dificultades que enfrentaron los votantes en los territorios más apartados del país: “Muchas gracias a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos, a las personas que cruzaron ríos, fueron por trochas, hicieron inmensos esfuerzos en el mundo rural, en las periferias urbanas, a todos los habitantes de las grandes ciudades. Gracias y a la gente que está también en el exterior. Un abrazo”, concluyó.

Con las cartas sobre la mesa, la instalación del nuevo Congreso promete ser una de las más complejas de la historia reciente. Iván Cepeda asumirá oficialmente el timón de la oposición frente al mandato de Abelardo de la Espriella, bajo el escrutinio de una opinión pública que, como señalaron en Blu Radio, le cobrará cada paso en falso en materia de coherencia democrática.

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