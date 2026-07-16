En medio de las denuncias por nombramientos de última hora en misiones diplomáticas y por las primas de traslado que dificultarían reversar esas designaciones, surgió una nueva inquietud dentro del proceso de empalme del Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella. Funcionarios de la Cancillería pidieron verificar los efectos que tendría que la canciller saliente, Rosa Villavicencio, y otra alta funcionaria de la entidad aparezcan como afiliadas a un sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Según conoció El Tiempo, al comité de empalme llegó una denuncia en la que también se advertía sobre una presunta coadministración de uno de los sindicatos de la Cancillería y el supuesto otorgamiento de prebendas. La alerta motivó la revisión de documentos relacionados con la participación de funcionarios en actividades sindicales.

La denuncia hace referencia a la Resolución 03802 del 19 de marzo, mediante la cual la Cancillería concedió permiso sindical remunerado a afiliados del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex). El permiso fue otorgado para asistir a una asamblea general de la organización, programada para el 27 de marzo y que se extendería durante toda la jornada laboral.

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En el listado de funcionarios de la planta interna afiliados al sindicato aparecen, efectivamente, los nombres de Rosa Yolanda Villavicencio y Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar. Esta última se desempeñaba como secretaria general de la Cancillería y fue designada en provisionalidad, el pasado 26 de junio, como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.

Ante las inquietudes planteadas, El Tiempo consultó a Francisco Burchardt Melo, presidente de Semrex y secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). El dirigente sindical explicó que ni la canciller Villavicencio ni Sanabria tendrían fuero sindical, por tratarse de personas que ocupan cargos directivos o tienen funciones relacionadas con la administración y el manejo de recursos.

Burchardt precisó que Rosa Villavicencio se afilió al sindicato hace aproximadamente año y medio, antes de asumir el cargo de ministra, cuando era coordinadora del grupo interno de trabajo Colombia Nos Une. Sobre Sanabria Salazar, indicó que su afiliación data de diciembre pasado y que ninguna de las dos tendría restricciones para salir de sus cargos con el cambio de Gobierno.

El presidente de Semrex también aseguró que, al momento de afiliarse, Villavicencio fue advertida de que el sindicato mantiene una postura crítica frente al Gobierno. Con estas aclaraciones, la discusión en el proceso de empalme se centra en verificar si la afiliación sindical de ambas funcionarias tiene algún impacto jurídico o administrativo en su salida de la Cancillería tras la posesión del nuevo Gobierno.

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