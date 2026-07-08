El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Omar Bula Escobar como el próximo ministro de Relaciones Exteriores, una de las designaciones más importantes de cara al inicio del Gobierno de la denominada ‘Patria Milagro’.
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El nuevo canciller tendrá la responsabilidad de liderar una transformación de la Cancillería y dirigir la política internacional del país bajo un enfoque centrado en el interés nacional, el comercio y la eficiencia institucional.
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He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la… pic.twitter.com/07HU8h6xP9
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 8, 2026
La misión que tendrá Omar Bula en la Cancillería
De acuerdo con el anuncio del presidente electo, Omar Bula encabezará una reingeniería del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de profesionalizar el servicio diplomático y fortalecer la gestión internacional de Colombia.
Entre sus principales tareas estarán impulsar una política exterior basada en el pragmatismo, promover la ciberdiplomacia, fortalecer las relaciones comerciales y reposicionar al país como un actor relevante en el hemisferio.
Quién es Omar Bula
El nuevo ministro cuenta con más de 20 años de experiencia en diplomacia, gestión de crisis y servicio humanitario en distintos escenarios internacionales.
A lo largo de su trayectoria ha desarrollado labores en países como Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía y Senegal, además de desempeñar funciones en Roma. También domina español, inglés, francés y portugués.
Con este nombramiento, el Gobierno electo aseguró que buscará fortalecer la presencia de Colombia en el escenario internacional mediante una diplomacia técnica, enfocada en resultados y en la defensa de los intereses del país.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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