El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, no se guardó nada y arremetió con una dureza sin precedentes contra el presidente saliente, Gustavo Petro. En medio de la parálisis total que sufren las mesas de transición gubernamental, el escudero de Abelardo De la Espriella calificó como “absurda” e “irracional” la insistente denuncia de Petro sobre un supuesto fraude electoral orquestado desde el extranjero para supuestamente robarle la victoria al Pacto Histórico y tapar el triunfo de Iván Cepeda.

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Durante una picante entrevista en el programa Mañanas Blu, el periodista Néstor Morales le preguntó directamente a Restrepo si lograba entender la “obsesión” del actual jefe de Estado con la teoría de que unos algoritmos manipulados desde Los Ángeles, Estados Unidos, alteraron los resultados de las urnas. La respuesta del vicepresidente electo fue fulminante, defendiendo a capa y espada la legitimidad del proceso que ya fue plenamente validado tanto por la Registraduría Nacional del Estado Civil como por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Restrepo desarmó el discurso conspirativo de la Casa de Nariño usando una verdad técnica e innegable: en Colombia no existe el voto electrónico. “Es que es tan estúpida, qué pena decirlo, pero no tiene ninguna presentación que un jefe de Estado salga a justificar un hecho así”, disparó el funcionario entrante sin filtros. Explicó además que los cuestionamientos del petrismo carecen de cualquier sustento técnico debido a que la información oficial se recoge en físico a través de los tradicionales formularios E-14 en cada mesa de votación, lo que hace imposible una manipulación digital desde el exterior.

Para la fórmula vicepresidencial del “Tigre”, los señalamientos de la administración saliente no tienen ninguna argumentación de fondo. Sin embargo, Restrepo advirtió que la verdadera y genuina preocupación es que Gustavo Petro está cruzando una línea muy peligrosa al violar el estado de derecho y la democracia misma con sus mensajes incendiarios en redes sociales. El líder del empalme del nuevo gobierno concluyó que la única respuesta válida ante este panorama debe ser una “resistencia constitucional”, que no es otra cosa que unirse para defender con firmeza la Constitución del país frente a los berrinches del mandatario derrotado.

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