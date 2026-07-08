La suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella obedeció, según explicó José Manuel Restrepo, a la decisión del mandatario de no reconocer la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales. El vicepresidente electo aseguró que, tras los recientes pronunciamientos de Petro, ya no existen las condiciones políticas para mantener reuniones presenciales con la actual administración.

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“Rechazamos las expresiones del presidente saliente porque, a nuestro juicio, sobrepasan los límites de la democracia y atentan contra la institucionalidad. Por eso no podemos sentarnos en una mesa de empalme con un gobierno que consideramos está actuando por fuera de la democracia”, dijo.

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En entrevista con El Tiempo, Restrepo afirmó que la determinación se tomó después de que Abelardo de la Espriella ordenara frenar los encuentros con el Gobierno, al considerar que no es coherente continuar sentados en una mesa de trabajo mientras el presidente saliente insiste en denunciar un supuesto fraude electoral y desconoce al mandatario elegido en las urnas.

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“Da la impresión de que ya tenían preparada esa decisión. Lo hacen porque les preocupa que estemos revelando las alertas sobre el manejo del Estado en estos cuatro años, en sectores como salud, educación, vivienda, seguridad y el frente fiscal. Prefieren esconder esa información en lugar de cumplir con un empalme institucional”, explicó.

El exministro explicó que el proceso de empalme no se detendrá por completo, sino que continuará por los mecanismos legales y tecnológicos previstos para la entrega de información oficial. Según indicó, la prioridad ahora será recopilar los datos necesarios mediante los canales institucionales establecidos, sin realizar reuniones directas con funcionarios del Ejecutivo.

Restrepo sostuvo que la decisión busca preservar la legitimidad del proceso de transición y evitar que las reuniones sean interpretadas como un respaldo a las declaraciones del Gobierno sobre la validez de las elecciones. En ese sentido, insistió en que el equipo del presidente electo seguirá adelantando las tareas de preparación para el cambio de mandato, pero bajo un esquema diferente.

“Lo que sí continuará es el Empalme Anticorrupción. Llevamos ocho meses recopilando información pública y recibiendo denuncias de ciudadanos y servidores públicos. Queremos preparar el cambio desde el 7 de agosto y mostrarle al país la realidad de lo que encontramos”, mencionó.

Pese a la suspensión de los encuentros, el vicepresidente electo destacó que diferentes instituciones del Estado han mantenido su disposición para colaborar con la transición. Como ejemplo mencionó el acercamiento de la Contraloría General, entidad que manifestó su intención de entregar un informe sobre la situación financiera del país para facilitar el inicio del nuevo gobierno.

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Para Restrepo, ese respaldo demuestra que la institucionalidad colombiana sí reconoce al presidente electo, a diferencia del Gobierno saliente. “Mientras el Gobierno desconoce al presidente electo, el resto de la institucionalidad sí lo reconoce”, afirmó, al señalar que también han recibido apoyo de organismos de control, del sector empresarial, de actores internacionales y de distintos sectores de la ciudadanía.

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