Por: VALORA ANALITIK

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la designación de Juliana Gutiérrez Zuluaga como nueva ministra del Deporte. La administradora de empresas tendrá la tarea de fortalecer el sistema deportivo, impulsar el alto rendimiento y promover una mayor inclusión en el deporte colombiano.

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A través de sus redes sociales, De la Espriella confirmó el nombramiento y destacó el papel que desempeñará Gutiérrez Zuluaga dentro del gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

(Vea también: ¿Quién es la nueva ministra de Transporte elegida por De la Espriella? Es alfil de los Char)

“Trabajará por nuestros atletas, fortalecerá el sistema deportivo y promoverá una nueva era de alto rendimiento, inclusión y grandes resultados para Colombia”, afirmó el presidente electo.

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¿Quién es Juliana Gutiérrez Zuluaga y qué estudió?

Juliana Gutiérrez Zuluaga es administradora de empresas y magíster en Administración de Riesgos. También hace parte del movimiento Creemos y ha acompañado la trayectoria política de su hermano y hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desde sus primeros años como consejero municipal de Juventud, compartiendo su proyecto político y de gobierno.

Durante la campaña electoral fue candidata al Senado y ha participado en iniciativas sociales y comunitarias. El nombramiento hace parte de la conformación del gabinete con el que Abelardo de la Espriella iniciará su mandato el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.