En medio del impresionante tierrero que se armó por la suspensión definitiva del empalme presidencial, el electo mandatario Abelardo De la Espriella decidió dar un golpe de opinión contundente. Sin perder tiempo y a través de un comunicado oficial, el líder de la “Patria Milagro” destapó de un solo viaje los nombres de seis de los ministros que lo acompañarán en su gabinete a partir del próximo 7 de agosto, ubicando a varias figuras pesadas y bastante conocidas de la política nacional en carteras de altísimo nivel.

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Uno de los nombramientos que más llamó la atención fue el de Elsa Noguera, la exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, quien ahora asumirá las riendas del Ministerio de Transporte. Junto a ella, en el sector económico, estará el exsenador Mauricio Gómez Amín, quien se ganó la total confianza del presidente electo tras desempeñarse como su jefe de debate durante la pasada e intensa campaña electoral, y ahora se estrena como el nuevo ministro de Comercio.

Por los lados de la educación se cocinó uno de los nombramientos más polémicos y que promete sacar chispas en varios sectores sociales. La exsenadora y exfiscal general Viviane Morales fue designada como la nueva ministra de Educación. Su llegada al cargo ya genera fuertes debates debido a las posturas conservadoras que ha defendido públicamente en el pasado frente a temas sensibles como la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Como dato político llamativo, Morales es la esposa de Carlos Alonso Lucio, un hombre sumamente cercano a De la Espriella y quien precisamente ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas dentro del equipo de transición del nuevo gobierno.

El Ministerio de Vivienda quedó en manos de Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde de Bucaramanga a quien recientemente la justicia le anuló su elección. Beltrán ya tenía la bendición asegurada desde la misma noche en que De la Espriella celebró su victoria en las urnas, momento en que el mandatario electo le tiró el piropo en público diciéndole que tenía cara de ministro.

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Para cerrar el listado de este nuevo remezón, se confirmaron dos fichas clave para la justicia y el deporte. El reconocido abogado Iván Cancino será el encargado de liderar el Ministerio de Justicia, una cartera que será fundamental para ejecutar las promesas de mano dura de la nueva administración, mientras que Juliana Gutiérrez asumirá la jefatura del Ministerio del Deporte. Con este masivo anuncio, De la Espriella le demuestra al país que, a pesar del cortocircuito total con Gustavo Petro y su estrategia de las sillas vacías, su gobierno sigue armándose a toda marcha para asumir las riendas del poder en un mes exacto.