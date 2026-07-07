El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con el Gobierno saliente, al asegurar que no avalará una transición con una administración a la que calificó de “corrupta” y a la que responsabilizó de poner en riesgo el futuro del país.

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La decisión fue dada a conocer a través de su cuenta en la red social X, donde informó que impartió instrucciones al vicepresidente electo para detener las reuniones y actividades relacionadas con el proceso de transición entre ambos gobiernos.

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En la misma publicación, el mandatario electo afirmó que su prioridad es proteger los intereses del país y garantizar que el cambio de gobierno se desarrolle bajo principios de transparencia y respeto por el orden constitucional.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, agregó.

Hasta el momento, De la Espriella no ha entregado detalles específicos sobre los hechos que motivaron la suspensión del empalme ni explicó cuáles aspectos del proceso considera irregulares.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

El presidente electo también informó que durante la mañana ofrecerá un pronunciamiento dirigido al país, en el que ampliará las razones de la decisión y dará a conocer las acciones que, según indicó, adoptará de manera inmediata.

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“En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló en su publicación.

La suspensión del empalme se produce en medio del proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración que asumirá el poder en los próximos días.

Hasta el momento, el Gobierno saliente no se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por el presidente electo.

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