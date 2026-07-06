Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

A través de un comunicado, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó que la próxima semana dará a conocer los nombres de quienes integrarán su gabinete de Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Destacado: Gobierno De la Espriella destapó nombres que apoyaría para las presidencias de Senado y Cámara)

Según señala el texto, con esta determinación se apunta a cerrar el espacio a especulaciones y avanzar con la transición entre instituciones.

El mandatario electo reiteró que la conformación de su equipo de trabajo responderá a criterios de capacidad, honestidad, trayectoria y resultados.

“No habrá cuotas políticas, repartición burocrática ni compromisos con estructuras que hayan participado en el deterioro del Estado”, añade.

(Lea también: Petro habló de supuestas pruebas sobre elecciones; insiste en desconocer a De la Espriella)

Cabe recordar que este lunes 6 de julio se dio inicio al proceso de empalme entre el ministro de Interior saliente, Armando Benedetti, y el jefe de la cartera entrante, Rodrigo Lara.

El Gobierno De la Espriella también ha reiterado que avanza en la selección de los perfiles que cumplan con las condiciones para asumir esta nueva tarea, con base en su “talento, su hoja de vida y su mérito”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.