Por: VALORA ANALITIK

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El ministro del Interior entrante, Rodrigo Lara, dio a conocer que ya inició conversaciones con los partidos políticos para lograr mayorías en el Congreso.

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“Ya inicié una comunicación formal con todos los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República, excepto, naturalmente, con el esquema de oposición, y la idea es consolidar una mayoría clara”, indicó el nuevo jefe de la cartera.

El mininterior designado también destacó que en una democracia “un Gobierno es legítimo no solo por su origen, sino por su capacidad de hacer”. De ahí que se genere una colaboración armónica con la rama legislativa.

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“Lo importante son las reglas de juego. Aquí no va a haber nada por debajo de la mesa”, añadió.

Lara también se refirió a los nombres que respaldaría para las presidencias de Senado y Cámara de Representantes, destacando que ve con buenos ojos que Alfredo Deluque, del partido de La U, y Daniel Briceño, asuman esa labor, respectivamente. No obstante, aclaró que se respetará la autonomía del Legislativo.

“El doctor Deluque reúne todas las condiciones. Es un hombre serio, probo, que ha estado y que estuvo cerca de este proyecto, y si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veremos con muy buenos ojos”, mencionó.

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En sus declaraciones, además, recalcó que la rama ejecutiva “la va a conformar el presidente de la República en su fuero, buscando los mejores representantes de la sociedad colombiana”.

En ese sentido, dio a conocer que se ha llamado a un “cazatalentos” para detectar los perfiles que cumplan con las condiciones, con base en su “talento, su hoja de vida y su mérito”.

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