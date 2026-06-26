Rodrigo Lara Restrepo es un abogado, académico y dirigente político colombiano que ha construido su carrera alrededor de temas relacionados con la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Este viernes fue anunciado por el presidente electo Abelardo De La Espriella como el nuevo ministro del Interior, convirtiéndose en el primer integrante oficial del gabinete que acompañará al nuevo Gobierno.

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Su nombramiento marca el regreso de Lara a una posición central dentro del Ejecutivo, después de más de dos décadas de experiencia entre el sector público, la academia y el Congreso.

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Formación académica y perfil técnico

Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Complementó su formación con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París y obtuvo una maestría en la Escuela Nacional de Administración de Francia, una de las instituciones de formación pública más reconocidas de Europa.

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Desde el inicio de su carrera se enfocó en asuntos relacionados con administración pública, diseño institucional y funcionamiento del Estado.

Dentro del sector público ocupó cargos de asesoría en el Ministerio del Interior y en programas presidenciales enfocados en política social y fortalecimiento institucional.

Uno de los cargos que más visibilidad le dio fue el de director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, función que ejerció desde 2006 y que le valió el reconocimiento público como el llamado “zar anticorrupción” del Gobierno de entonces.

Durante ese periodo trabajó en iniciativas relacionadas con transparencia administrativa, control institucional y eficiencia del aparato estatal.

Su paso por el Congreso

Su carrera electoral comenzó con fuerza en 2008, cuando asumió una curul en el Senado en representación del partido Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras.

Posteriormente fue elegido representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2014–2018, etapa en la que ganó protagonismo por debates relacionados con transparencia pública, funcionamiento institucional y reformas políticas. Además, llegó a ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes.

Académico y candidato a la Alcaldía de Bogotá

Paralelo a su actividad política, Lara mantuvo una carrera académica como docente e investigador en la Universidad Externado desde 2002.

Ha desarrollado investigaciones y publicaciones sobre:

Reforma del Estado.

Organismos de control.

Finanzas territoriales.

Regionalización.

Sistemas presidencial y parlamentario.

En 2023 volvió al escenario electoral como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

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El primer ministro confirmado del nuevo Gobierno

Al anunciar su nombramiento, De La Espriella destacó tanto su trayectoria profesional como su permanencia en la vida pública.

En el mensaje publicado en redes sociales, el presidente electo aseguró que Lara ha mantenido sus principios y que ha continuado participando en la vida institucional del país pese a haber sido afectado por la violencia en diferentes momentos de su historia familiar y política.

Con su designación, Rodrigo Lara se convierte oficialmente en el primer nombre del gabinete que acompañará al Gobierno 2026–2030.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.