La emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que golpearon a Venezuela comenzó a movilizar muestras de solidaridad en Colombia. En Bogotá ya fue habilitado un centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las personas afectadas por la tragedia, que dejó severos daños en Caracas, La Guaira y Falcón.

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La fundación Juntos Se Puede será la encargada de recibir los donativos en su sede ubicada en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba. El punto estará disponible hasta el próximo 1 de julio y atenderá entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Qué se puede donar para las víctimas de Venezuela desde Bogotá

La fundación está recibiendo alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa y distintos artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por el desastre natural.

Entre los productos más solicitados figuran agua embotellada, conservas de atún y sardinas, leche en polvo, alimentos para bebés, comida para mascotas y barras energéticas. Estos elementos buscan cubrir necesidades básicas mientras avanzan las labores de atención en las zonas impactadas.

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TODOS CON VZLA EN BOGOTÁ 🇪🇨 Cientos de venezolanos y colombianos se acercan al centro de acopio en la ciudad para dar su apoyo ante la tragedia. Unidos, por nuestra gente. pic.twitter.com/pVekoR2Wo2 — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 25, 2026

También son necesarios artículos de higiene personal como jabón, papel higiénico, pañales, toallas húmedas, alcohol y gel antibacterial. A esto se suman implementos de limpieza como detergente, cloro, escobas, baldes y guantes.

Medicamentos y elementos de refugio que más necesitan los afectados

En materia de salud se requieren botiquines de primeros auxilios, gasas, vendas, antisépticos, analgésicos, sueros de rehidratación y medicamentos para enfermedades crónicas, siempre que sea posible.

De igual manera, los afectados necesitan cobijas, colchonetas, sacos de dormir, carpas, lonas plásticas y cuerdas para enfrentar las difíciles condiciones derivadas de la emergencia. También se están recibiendo linternas, pilas, radios de baterías, cargadores solares y baterías externas para dispositivos móviles.

Cómo buscar familiares desaparecidos tras el terremoto en Venezuela

La Cruz Roja activó varios canales de atención para quienes buscan información sobre familiares desaparecidos luego de los movimientos sísmicos.

En Bogotá, las consultas pueden hacerse mediante la línea de WhatsApp 3245309495. A nivel nacional también está disponible el número 3212139525 y la línea gratuita 132.

Finalmente, fue habilitada la plataforma ‘Desaparecidos terremoto Venezuela’, destinada al reporte y seguimiento de personas desaparecidas. Según los datos divulgados por ese medio, el sistema registra hasta ahora 38.718 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 36.100 permanecen sin contacto y 2.618 ya fueron localizadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.