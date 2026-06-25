La tragedia que vive Venezuela tras los devastadores terremotos del miércoles sigue dejando imágenes impactantes. A la destrucción de edificios, las labores de rescate y la búsqueda desesperada de desaparecidos, ahora se suma otro fenómeno que ha generado preocupación: los saqueos masivos en algunas de las zonas más afectadas por los sismos.

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Decenas de personas fueron captadas ingresando a comercios destruidos o gravemente averiados en la ciudad costera de La Guaira, uno de los lugares más golpeados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia.

Las escenas muestran a hombres y mujeres caminando entre calles fracturadas, estructuras colapsadas y montañas de escombros para entrar a establecimientos comerciales y retirar todo tipo de productos. Algunos incluso se subían a los techos derrumbados para acceder al interior de los negocios.

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Entre los artículos que fueron sacados de los locales había alimentos, medicamentos, bebidas, productos de aseo y electrodomésticos como televisores, lavadoras y aires acondicionados. En varios casos, las personas retiraban los productos de sus cajas y los transportaban en bolsas y mochilas.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en una sede de Farmatodo ubicada en el sector Caribe de La Guaira. Según reportes desde la zona, los anaqueles quedaron prácticamente vacíos luego del ingreso masivo de personas que aprovecharon los daños estructurales para llevarse la mercancía.

Estas son las imágenes que se han divulgado en redes sociales:

#25Jun #Venezuela #Sismo #LaGuaira

Reportan el saqueo de una sucursal de Farmatodo en Catia La Mar durante la emergencia causada por los sismos registrados este miércoles. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el establecimiento vacío tras el incidente. – Deivis Correa /… pic.twitter.com/kY5CAC5ZEg — Reporte Ya (@ReporteYa) June 25, 2026

Saqueadores roban edificios durante el terremoto en Venezuela. Esta gente no tiene alma, ni solidaridad alguna y representa todo lo que está mal en Venezuela 🇻🇪. Los momentos de emergencia sacan lo peor o lo mejor de cada persona según su alma. Se necesita AUTORIDAD allí urgente. pic.twitter.com/Unr9uUBzlX — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

🔴🇻🇪#Atencion | Reportan saqueos a locales comerciales en La Guaira, Venezuela tras grave emergencia por terremotos. Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que, con corte a las 12:11 p. m. (hora Colombia). A través del portal web se han recibido 40.009 reportes de… pic.twitter.com/2qaTfcW9IA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 25, 2026

Gabriel Aldana, un joven residente de Caraballeda, relató que la situación se salió de control en cuestión de minutos. Según contó, un grupo de personas comenzó a abrir un acceso improvisado en una de las paredes del establecimiento y poco después decenas de individuos ingresaron para sacar productos.

Los saqueos también fueron reportados en Catia La Mar, otra de las localidades más afectadas por la emergencia. Allí se observaron personas abandonando negocios con bolsas llenas de mercancía mientras las estructuras aún mostraban evidentes daños provocados por los movimientos telúricos.

Todo ocurre mientras Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Las autoridades han informado que los terremotos dejaron al menos 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas.

Mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros, las imágenes de los saqueos han generado indignación entre muchos ciudadanos, que consideran que la tragedia está siendo aprovechada por algunos para cometer actos de rapiña en medio del dolor y la desesperación de miles de familias afectadas.

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