Las autoridades venezolanas entregaron un primer balance oficial sobre las víctimas que dejaron los fuertes terremotos registrados este miércoles en el vecino país.

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(Vea también: Toman medidas por terremoto de magnitud 7.5 en Venezuela; hay anuncio sobre clases)

Según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez, al menos 32 personas murieron y otras 709 resultaron heridas como consecuencia de la emergencia, de a acuerdo con las declaraciones recogidas por Blu Radio.

Además, Rodríguez señaló que el estado de La Guaira concentra las afectaciones más graves derivadas de los movimientos telúricos, por lo que fue declarado como zona de desastre mientras avanzan las labores de rescate y atención a los damnificados.

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La funcionaria indicó que organismos de emergencia, equipos médicos y personal de rescate permanecen desplegados en las áreas más impactadas para atender a los afectados y evaluar la magnitud de los daños causados por los sismos.

#Atención Al menos 32 personas murieron y otras 709 resultaron heridas tras los potentes sismos registrados en Venezuela, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien calificó a La Guaira como el estado más afectado y declaró la zona como área de desastre. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Las autoridades continúan recopilando información sobre personas desaparecidas y posibles víctimas adicionales, mientras se desarrollan inspecciones en viviendas, edificios públicos e infraestructuras estratégicas afectadas por el terremoto.

El balance podría variar en las próximas horas debido a que los equipos de socorro siguen trabajando en diferentes regiones del país y aún no concluyen las evaluaciones en varias de las zonas impactadas.

🚨 Delcy Rodríguez ofrece nuevo balance oficial del terremoto en Venezuela: – 32 fallecidos (sin incluir aún las cifras completas del estado La Guaira)

– Más de 700 heridos (tampoco incluye el balance definitivo de La Guaira)

– La Guaira es, hasta ahora, la zona más devastada y… pic.twitter.com/hyAHQ033O9 — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

La Guaira fue declarada zona de desastre por las autoridades

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos registrados en Venezuela. Debido a la magnitud de los daños reportados, las autoridades decidieron declarar la región como área de desastre y concentrar allí buena parte de los esfuerzos de atención.

Los reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en viviendas, edificios, vías e infraestructura pública, además de interrupciones en algunos servicios básicos. Equipos técnicos y organismos de emergencia continúan recorriendo los sectores comprometidos para determinar el alcance total de los daños y atender a las comunidades afectadas.

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