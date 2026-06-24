Venezuela vivió una de las jornadas sísmicas más intensas de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieran al país con apenas 39 segundos de diferencia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El primer movimiento telúrico ocurrió a las 22:04 GMT y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. De acuerdo con el USGS, el sismo se produjo a una profundidad de 21 kilómetros.

Tan solo 39 segundos después, un segundo terremoto de magnitud 7,5 golpeó la misma zona, esta vez a una profundidad de 10 kilómetros. El organismo estadounidense explicó que el primer temblor actuó como un evento precursor del segundo y más potente movimiento.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5”, indicó el USGS.

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Los fuertes movimientos provocaron escenas de pánico en distintas regiones de Venezuela, incluida Caracas, donde cientos de personas evacuaron edificios y salieron a las calles. En redes sociales se difundieron videos que muestran afectaciones en varias estructuras.

Entre los lugares con reportes de daños figura el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se registraron desprendimientos de materiales y afectaciones visibles en algunas áreas de la terminal. También se conocieron reportes de daños en edificios de Caracas y otras ciudades cercanas al epicentro.

Tras los sismos, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió alertas para varios territorios del Caribe. Las advertencias para las Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana fueron posteriormente levantadas o descartadas por las autoridades, mientras continúa la evaluación de daños y posibles afectaciones en Venezuela.

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Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.