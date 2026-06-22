Por: France 24

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Tres personas murieron en un tiroteo que tuvo lugar la mañana de este 22 de junio en Côte-des-Neiges, un concurrido barrio judío de Montreal, entre ellos el perpetrador y un agente de Policía que acudió al llamado de los vecinos que lo denunciaron.

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La Policía recibió una llamada informando que había un tirador activo en el hotel Homewood Suites, ubicado en un área con muy alta circulación, cerca de la salida a una importante autopista.

Cuando llegaron al lugar para reducirlo, los agentes fueron recibidos a tiros por el sospechoso, que portaba un arma larga. Uno de ellos murió en el lugar y una mujer policía fue trasladada con heridas graves a un hospital cercano, donde su condición ha sido calificada de estable.

Adicionalmente, un residente del área que circulaba por los alrededores del hotel murió y una segunda persona sufrió heridas leves, aunque no estaba claro si fueron blanco del atacante o de los disparos de la Policía para enfrentarlo.

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“Es un día triste, muy triste”, lamentó el jefe de Policía de Montreal, Fady Dagher, a los periodistas luego de controlado el incidente. “Es una pesadilla”.

Es el primer caso de un policía muerto en funciones Montreal en 24 años, pero el segundo tiroteo masivo en Canadá en los últimos cuatro meses, luego de que una joven de 18 años abriera fuego en febrero en una escuela de Tumbler Ridge, Columbia Británica, matando a seis personas antes de quitarse la vida.

Inicialmente, se creyó que se trataba de un ataque dirigido a alguno de los numerosos comercios y oficinas de la comunidad judía ubicados en el lugar, pero el tirador no ingresó a ninguno de ellos, sino que esperó a los policías.

“Esto no se considera específicamente un ataque a la comunidad judía, aunque nos preguntamos por qué esta zona fue atacada”, declaró a AFP el rabino Gezy Markowitz.

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Paralización general para enfrentar la amenaza

El dispositivo policial para enfrentar al tirador ocasionó una paralización en el área, con la Policía pidiendo a los vecinos que se refugiaran en sus casas y oficinas y se mantuvieran alejados de las ventanas.

Además, fue interrumpida la circulación en la autopista Décarie en ambas direcciones y se cerró la línea Naranja del metro entre las estaciones Côte-Vertu y Lionel-Groulx.

La situación fue controlada poco después, luego de que el hombre fuera eliminado por los agentes que acudieron a reforzar la operación, pero el cerco se mantuvo en total unas tres horas, mientras laPolicía intentaba determinar si había más atacantes involucrados.

En una publicación en X, la primera ministra de Quebec Christine Fréchette se declaró “profundamente conmocionada” por lo sucedido e hizo un llamado a “evitar especulaciones”.

Mientras tanto, la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, ofreció sus “sinceras condolencias” a la familia y compañeros del oficial muerto en el operativo, y anunció que las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos en su memoria.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se declaró “horrorizado” por los hechos, además de agradecer a los “valiente policías” que ayudaron a controlar la situación.

J’ai été consterné d’apprendre qu’un policier et un civil ont été tués et que d’autres personnes ont été blessées lors d’une fusillade survenue aujourd’hui à Montréal. Mes pensées accompagnent les victimes, leurs proches, les premiers intervenants et toute la communauté de… — Mark Carney (@MarkJCarney) June 22, 2026

Ian Lafrenière, ministro de Seguridad Interior de Quebec, declaró a ‘Radio Canada’ que se desconocía “el motivo detrás de todo esto”.

Un residente del complejo de apartamentos Westbury, ubicado cerca del hotel, relató a ‘CBC’ que cuando comenzaron a escucharse los disparos se vivieron escenas de angustia, con familias huyendo para resguardarse y padres arrancando a sus hijos de las estructuras de juego de un parque cercano.

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Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

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