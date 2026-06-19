Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

La diferencia se amplía entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el balotaje de las elecciones presidenciales en Perú, que otorga una ventaja de más de 43.000 votos a la candidata de Fuerza Popular sobre el representante de Juntos por el Perú, a falta de que se resuelva el 0,49 % de los votos.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta el mediodía de este viernes 19 de junio, Fujimori suma un respaldo del 50,1 % del electorado (con 9.174.015 votos), frente al 49,8 % de Sánchez (9.130.787 sufragios), según la estimación en tiempo real de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a mediodía del viernes 19 de junio.

Aunque todas las actas ya fueron registradas, la fase final del escrutinio se centra en las que presentaron alguna observación o posibles inconsistencias, por lo que son revisadas por los jurados electorales especiales (JEE).

La batalla voto a voto ha sido tan reñida que ni Fujimori se ha declarado victoriosa, ni Sánchez ha reconocido la derrota, a pesar de la ampliación progresiva de la brecha.

Lee También

Las 496 actas con observaciones que aún restan por contarse proceden mayoritariamente de Lima, donde la candidata conservadora ha sido la candidata más votada. “Estas son áreas donde Keiko Fujimori debería tener ventaja, así que no hay posibilidad de que el resultado cambie”, manifestó a la agencia de noticias Reuters Gonzalo Márquez, director de la consultora de datos Caleidos.

De consolidarse la tendencia, la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori llegará al poder en su cuarta aspiración presidencial, tras ser derrotada por el izquierdista Ollanta Humala (en 2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (en 2016) y el izquierdista Pedro Castillo (en 2021) —quien la aventajó por tan solo 44.200 votos—.

El Jurado Nacional Electoral (JNE) evalúa este viernes las impugnaciones legales de Juntos por el Perú sobre más de 2.398 mesas de votación en Lima y Estados Unidos, en una audiencia pública en la que participan abogados de ambos grupos políticos. Cientos de miles de votos están en juego en esta causa.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea concluyeron individualmente que las elecciones transcurrieron sin indicios de fraude e instaron a los candidatos y al país a esperar el resultado oficial.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se dará como máximo a mediados del próximo julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental.

Leer también¿Conocerá Perú pronto a su nuevo presidente?: Fujimori amplía su ventaja sobre Sánchez

“Aún no ha terminado”: Sánchez convoca a marchar

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llamó a sus seguidores a unirse a una “movilización pacífica” este viernes en Lima, en “defensa del voto popular” y para exigir un resultado electoral con “cero controversias”.

“Seguiremos marchando y yo estaré al frente”, azuzó el heredero político de Pedro Castillo, antes de remarcar que los líderes de la manifestación se están organizando para que “no haya infiltrados y ninguna acción de violencia“.

Todo está programado para que los seguidores de Sánchez lleguen a las 16:00, hora local, a Campo de Marte, uno de los pulmones verdes más grandes de la capital, muy cerca de la sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El ministro del Interior, José Zapata, detalló que más de 7.000 policías serán desplegados en Lima Metropolitana durante la movilización.

“Esta elección aún no ha terminado”, sentenció Sánchez durante una conferencia de prensa en la sede de su partido en Lima el jueves, en la que criticó la labor de la autoridad electoral.

El candidato de Juntos por el Perú manifestó su “profunda preocupación” por “la seguridad jurídica” y “la transparencia del voto”. Además, criticó la “demora excesiva” y el traslado en carga común de las actas de votación en el exterior, que tardaron tres días en llegar a Lima.

El fujimorismo se mostró preocupado por la posibilidad de que la manifestación de Juntos por el Perú sea “un indicio de que no van a reconocer los resultados”, según declaró la fórmula vicepresidencial de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien señaló a Sánchez como “responsable de la situación” en la que deriven las protestas.

“Lo que hay que esperar es que el jurado resuelva las impugnaciones”, indicó el candidato a primer vicepresidente de Keiko Fujimori.

Leer tambiénSánchez supera a Fujimori, mientras sigue reñido conteo: ¿estará garantizada la gobernabilidad en Perú?

Con EFE, Reuters y medios locales

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.