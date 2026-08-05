Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Estados Unidos intensificó sus acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, al anunciar un paquete de recompensas que suma US$102 millones por información que conduzca a la captura o condena de ocho personas señaladas como líderes de la organización criminal. De acuerdo con lo revelado por los departamentos de Estado y Justicia, en una acción coordinada con la Agencia Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, la ofensiva incluye también restricciones migratorias y la revocación de visas.

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El principal objetivo de la operación es Juan Carlos Valencia González, alias ‘El Pelón’, ‘El 03’ o ‘JP’, quien, según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, habría asumido el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), ocurrida en febrero de 2026 durante una operación militar en México. Por Valencia González se ofrece la recompensa más alta: US$25 millones, aumentando significativamente la suma previa de US$5 millones.

Los cargos formulados contra ‘El Pelón’ en Estados Unidos incluyen conspiración para la producción y distribución de cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con armas en actividades de narcotráfico. Es importante aclarar que las acusaciones aún no constituyen una condena, a pesar de la atención mediática generada por las recompensas y los operativos de gran impacto.

La operación también contempla recompensas de hasta US$15 millones por otros presuntos altos mandos como Audias Flores Silva (‘El Jardinero’), actualmente capturado en México; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (‘El Sapo’); y Julio Alberto Castillo Rodríguez (‘El Chorro’). Otros señalados incluyen recompensas de US$10 millones, entre ellos Julio César Montero Pinzón (‘Tarjetas’), Carlos Andrés Rivera Varela (‘La Firma’) y Ricardo Ruiz Velasco (‘RR’ o ‘Tripa’). Griselda Margarita Arredondo Pinzón enfrenta una recompensa de US$2 millones, al ser señalada de integrar una red de fraude que habría beneficiado al cartel.

El Departamento de Justicia divulgó acusaciones formales contra cinco de los miembros mencionados, imputándoles operaciones de narcotráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo durante más de una década, estructuras armadas, lavado de dinero y control de territorios. Si son condenados en la corte del Distrito de Columbia, podrían afrontar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

El alcance de la ofensiva estadounidense incluye además restricciones migratorias para 65 personas relacionadas con el CJNG y la cancelación de 26 visas. Estas acciones complementan sanciones financieras anunciadas en julio, que bloquean bienes y restringen operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense. La designación del CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 ha facilitado el uso de herramientas legales y financieras más estrictas. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de la cooperación con autoridades mexicanas y de la localización efectiva de los señalados. Todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia hasta que la justicia se pronuncie.

¿Por qué Estados Unidos elevó las recompensas contra líderes del CJNG?

Estados Unidos aumentó considerablemente las recompensas para capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de ‘El Mencho’ y el subsecuente reacomodo de la organización, buscando afectar su estructura directiva, operaciones y finanzas, de acuerdo con los datos divulgados por el Departamento de Estado y Justicia.

¿Qué consecuencias enfrentan los implicados del CJNG si son capturados?

Los líderes señalados del CJNG podrían enfrentar cargos por tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y otros delitos, con la posibilidad de recibir sentencias de hasta dos cadenas perpetuas consecutivas si una corte federal estadounidense los declara culpables, según lo informado por el Departamento de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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