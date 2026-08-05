Por: Caracol TV

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Estados Unidos puso en marcha una nueva etapa de su programa de fianzas para visas de turismo y negocios. Desde el 3 de agosto de 2026, algunos solicitantes deberán pagar una garantía económica de entre US$10.000 y US$20.000 antes de recibir una visa B-1 o B-2, una medida que el Gobierno estadounidense convirtió en permanente tras un programa piloto aplicado durante el último año.

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La decisión fue oficializada por el Departamento de Estado y mantiene una lista de 50 países cuyos ciudadanos pueden quedar sujetos a este requisito. La medida busca reducir los casos de permanencia irregular después del vencimiento de las visas y reforzar los mecanismos de control migratorio.

¿En qué consiste la nueva fianza para ingresar a Estados Unidos?

La regla establece que algunos solicitantes de visas B-1, destinadas a negocios, y B-2, destinadas a turismo, podrán ser obligados a consignar una garantía económica antes de que el documento sea expedido. El monto será definido por los funcionarios consulares y podrá ser de US$10.000, US$15.000 o US$20.000.

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Durante el programa piloto que estuvo vigente entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las fianzas oscilaban entre US$5.000 y US$15.000. Con la entrada en vigor de la versión permanente, desapareció el monto más bajo y aumentó el valor máximo hasta los US$20.000. La garantía es reembolsable siempre que la persona cumpla las condiciones de su visa y salga del país dentro del período autorizado. Si ocurre una permanencia irregular o se incumplen las condiciones establecidas, el dinero puede perderse.

Los tres países de Latinoamérica incluidos en la lista: ¿está Colombia?

Aunque la mayoría de los países incluidos pertenecen a África y Asia, la lista vigente del Departamento de Estado también incluye a tres países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus ciudadanos pueden quedar sujetos al pago de estas fianzas cuando soliciten visas de turismo o negocios.

La inclusión de estos países responde a criterios definidos por las autoridades estadounidenses, entre ellos las tasas de permanencia irregular y otros factores relacionados con los procesos de verificación e intercambio de información.

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La lista oficial actualizada en mayo de 2026 no incluye a ciudadanos colombianos. Esto significa que quienes soliciten una visa de turismo o negocios con pasaporte colombiano continúan sujetos a los requisitos habituales del proceso consular y no están dentro de los países a los que puede exigirse esta garantía económica. Sin embargo, la autoridad estadounidense señala que la lista puede modificarse con el tiempo, por lo que cualquier cambio futuro deberá ser anunciado oficialmente antes de entrar en vigencia.

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