La Fiscalía General de la Nación presentó durante las audiencias contra los cinco capturados por el caso de María Camila Potosí la reconstrucción de los hechos que, según la investigación, terminaron con el asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

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La cronología, expuesta durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, detalla cómo la víctima habría sido engañada para trasladarse hasta el lugar donde ocurrió el crimen y cuál habría sido el papel de los presuntos responsables.

Qué reveló la Fiscalía sobre las últimas horas de María Camila Potosí

Según la reconstrucción presentada por el ente acusador, María Camila Potosí desapareció el 16 de julio después de salir con una mujer identificada por las autoridades como una de las principales implicadas en el caso.

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La investigación sostiene que la sospechosa habría transportado a la joven en motocicleta por distintos sectores de Cali hasta una vivienda ubicada entre el sector de Alto de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera, donde, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, ocurrió el ataque.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que la reconstrucción se basa en los elementos materiales probatorios y la información recopilada durante la investigación.

El presunto papel de los cinco capturados

La Fiscalía sostiene que cada uno de los cinco capturados habría tenido un rol dentro de los hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con la exposición realizada en audiencia, una de las mujeres procesadas habría ganado la confianza de la víctima y facilitado su traslado, mientras que los demás implicados habrían participado en diferentes etapas del crimen.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad individual de cada procesado dentro del caso.

Qué se sabe del caso de María Camila Potosí

María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio en Cali. Cuatro días después, las autoridades hallaron su cuerpo en inmediaciones del corregimiento de La Buitrera.

Posteriormente, los análisis de Medicina Legal permitieron establecer que los restos encontrados cerca del lugar correspondían a Alahia, la bebé que esperaba la joven.

El proceso judicial continúa y los cinco capturados afrontan las actuaciones correspondientes, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento del caso.

Últimas horas de María Camila Potosí

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los hechos habrían ocurrido entre las 3:30 de la tarde y las 10:00 de la noche del 16 de julio, día en que desapareció María Camila Potosí.

El ente acusador señaló como presuntos implicados a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitson Steven Mondragón Cuero, conocido como alias Steven; Kevin Alexis López Orozco, alias López; y Edwin García Zuluaga, alias Edwin. Además, indicó que la investigación continúa para identificar a otras personas que habrían participado en el crimen.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Yulieth habría ganado la confianza de María Camila al hacerle creer que también estaba embarazada de una niña. Bajo ese supuesto vínculo, la convenció de acompañarla en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, donde, presuntamente, ya se había planeado el ataque.

La investigación sostiene que, una vez en el inmueble, la mujer habría distraído a la víctima simulando la pérdida de las llaves de la motocicleta. Ese momento habría sido aprovechado para que ingresaran otros integrantes del grupo investigado.

El ente acusador atribuye a alias Steven la presunta agresión inicial contra María Camila y labores de vigilancia dentro del inmueble, además de gestionar el vehículo en el que posteriormente habría sido transportado el cuerpo. A alias Edwin le señaló como el encargado de vigilar los alrededores para alertar sobre una eventual presencia de la Policía o de habitantes del sector.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que alias López habría coordinado aspectos logísticos del plan criminal, entre ellos la distribución de funciones y la organización de los recursos necesarios para ejecutar el hecho.

Durante la diligencia, el fiscal sostuvo que el homicidio se habría cometido en un contexto de violencia basada en género y que la víctima fue sometida a actos de dominación y privación de la libertad antes de ser asesinada. Asimismo, indicó que, según los hallazgos de la investigación, la bebé fue extraída con vida del vientre de su madre, razón por la cual el ente acusador utilizó el término técnico “nacida viva” durante la audiencia.

La Fiscalía también aseguró que el crimen habría sido cometido a cambio de un pago cercano a los cuatro millones de pesos y que, tras los hechos, los presuntos responsables escaparon en un automóvil Suzuki Alto gris y una motocicleta, con apoyo de otra persona identificada con el alias de Juan José.

Según la investigación, después del asesinato los implicados habrían alterado la escena del crimen mediante la limpieza del inmueble y del vehículo utilizado, con el propósito de eliminar rastros que permitieran vincularlos con el caso.

El cuerpo de María Camila fue abandonado posteriormente en inmediaciones del río Meléndez, mientras que la Fiscalía sostiene que dos de los procesados habrían participado en la desaparición y ocultamiento de la bebé.

Como parte de la investigación, el ente acusador reveló que dos días antes de la desaparición, el 14 de julio, varios de los presuntos implicados se habrían reunido en el sector de Santa Elena, en la comuna 18 de Cali, para planear la ejecución del crimen.

Finalmente, el fiscal afirmó durante la audiencia que, de acuerdo con los elementos recopilados hasta el momento, los procesados habrían actuado de manera consciente y coordinada, comprendiendo la presunta ilegalidad de sus actos y sin que existieran circunstancias que afectaran su capacidad para responder penalmente.

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