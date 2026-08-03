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La medida de pico y placa en Cali representa una estrategia clave impulsada por la Alcaldía de Santiago de Cali para optimizar la movilidad urbana y reducir el impacto ambiental causado por el tráfico vehicular. Se trata de una restricción que aplica de forma obligatoria a todos los vehículos particulares y que determina la prohibición de circulación según el último dígito de la placa, asignando cada grupo de números a días determinados de la semana. De acuerdo con la información suministrada, para el segundo semestre del año 2026 este esquema de rotación de dígitos se mantiene vigente, permitiendo así una gestión continua del tránsito en la ciudad.

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El martes 4 de agosto de 2026, la reglamentación será especialmente importante para quienes posean automóviles con placas que finalizan en los números 1 y 2. En ese día, estos vehículos tienen prohibido transitar por las vías públicas de Cali durante un amplio rango horario que inicia a las 6:00 a.m. y concluye a las 7:00 p.m. Esta franja horaria se diseñó para cubrir tanto las horas pico de la mañana como las de la tarde y el mediodía, contribuyendo así a evitar congestiones en los periodos de mayor tráfico, de acuerdo con lo señalado por la fuente original.

Para quienes incumplan la normativa, la Secretaría de Movilidad de Cali establece consecuencias económicas significativas: los infractores pueden enfrentar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta indispensable que tanto los conductores residentes como los visitantes se mantengan informados y atentos a las restricciones vigentes cada semana.

Por otra parte, la reglamentación contempla excepciones para vehículos híbridos, eléctricos y aquellos cuyo uso está destinado a servicios de emergencia o seguridad. Asimismo, existe la posibilidad para ciertos ciudadanos de pagar la denominada Tasa por Congestión, lo que permite circular sin estar sujetos al pico y placa. Según la Secretaría de Movilidad citada en el texto, estas medidas buscan equilibrar la necesidad de movilidad con los objetivos ambientales y de seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el martes 4 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información oficial, el martes 4 de agosto de 2026 el pico y placa en Cali aplica para vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El horario incluye los momentos de mayor tráfico para optimizar la movilidad en la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, hay excepciones para vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que prestan servicios de emergencia y seguridad. Además, los ciudadanos pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión para circular sin restricciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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