Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente informe entregado por la Secretaría de Movilidad revela una situación alarmante en Cali relacionada con la accidentalidad vial. De acuerdo con los datos reportados durante el fin de semana, al menos 150 accidentes de tránsito tuvieron lugar, dejando un saldo de ocho víctimas mortales. Cinco de estas víctimas se movilizaban en motocicleta, lo que resalta la vulnerabilidad de los motociclistas en las vías de la ciudad. La mayoría de los siniestros ocurrieron durante la noche o en las primeras horas del día, períodos en los que la visibilidad y la atención suelen disminuir.

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Duvier Ossa, gestor operativo del centro de gestión de emergencias y seguridad, detalló que “52 fueron accidentes positivos, daños y lesiones. De estos casos tuvimos ocho incidentes que fueron atendidos como inspecciones a cadáver”. Ossa agregó que seis de estas inspecciones correspondieron a accidentes ocurridos durante el mismo fin de semana. Este panorama evidencia, de acuerdo con el informe citado por 90 Minutos, una frecuencia preocupante de eventos fatales en pocos días.

El primer accidente significativo se registró en el occidente de la ciudad, donde un motociclista perdió el control y chocó contra un sardinel. Minutos después, un segundo joven falleció tras impactar su motocicleta contra el separador al salir del túnel mundialista; la mujer que lo acompañaba sufrió heridas y fue trasladada a un centro asistencial. Ossa subrayó que “ocurren en horarios de la noche a la madrugada. Las edades de los conductores que fallecen está oscilando entre los 23 y 26 años y el vehículo que más se genera estos casos son las motocicletas”.

Posteriormente, otro motociclista perdió la vida en un choque con una volqueta en el norte de Cali y, entrando la madrugada del domingo, un nuevo accidente cobró la vida de otro conductor de moto, también contra un sardinel. En estos siniestros se registraron acompañantes heridos que requirieron atención médica oportuna.

Entre las víctimas de este fin de semana también sobresale el caso de un ciclista de 82 años, quien falleció tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la vía Cali-Jamundí, según información entregada por Duvier Ossa a 90 Minutos. Estos accidentes, que se concentran principalmente entre viernes y domingo, reflejan una tendencia que puede presentarse a cualquier hora y afectan a diferentes actores viales.

El balance acumulado del año muestra que entre enero y junio de 2026 ya se han presentado 164 víctimas mortales en accidentes de tránsito en Cali, lo que representa un aumento del 5 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 156 casos. Este incremento plantea preguntas sobre las medidas de prevención, control y educación vial dentro del municipio.

¿Cuál es la cifra de víctimas mortales en accidentes de tránsito en Cali en 2026?

De acuerdo con los datos del reporte presentado, entre enero y junio de 2026 se han registrado 164 víctimas mortales en accidentes de tránsito en Cali. Esta cifra representa un aumento del 5 % frente al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la gravedad del problema de siniestralidad vial en la ciudad.

¿Por qué son tan frecuentes los accidentes de motociclistas en Cali?

Según el informe de la Secretaría de Movilidad citado en 90 Minutos, la mayoría de los accidentes ocurren durante la noche y la madrugada, afectando sobre todo a motociclistas jóvenes. Entre las causas recurrentes figuran la pérdida de control de los vehículos y colisiones con elementos viales como sardinales o separadores, además de la alta velocidad y posibles distracciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.