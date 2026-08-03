Por: Noticiero 90 minutos

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo un primer encuentro de carácter oficial con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que se discutieron asuntos de alta relevancia para el futuro de la capital vallecaucana. De acuerdo con declaraciones del mandatario caleño, la ciudad será protagonista de un hecho histórico: la posesión presidencial se realizará en Cali, lo que representa un reconocimiento especial a la región.

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Durante la reunión se abordaron temas trascendentales para el desarrollo de la ciudad. Eder expresó la necesidad de priorizar proyectos que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los aspectos centrales fue el fortalecimiento de la seguridad, no solo en Cali sino también en los municipios aledaños, los cuales se ven afectados por el problema del narcoterrorismo. Según el alcalde, a partir del 7 de agosto se llevará a cabo un consejo de seguridad en Cali para definir y coordinar acciones específicas que favorezcan la tranquilidad en toda la región.

El fortalecimiento de la seguridad fue subrayado como una prioridad conjunta entre la administración local y el nuevo Gobierno Nacional. “Al mismo tiempo, reforzar la seguridad dentro de nuestra ciudad, iniciando una nueva etapa en la recuperación de la tranquilidad para todos los caleños”, puntualizó Eder en sus declaraciones oficiales.

Además de la seguridad, el alcalde Eder solicitó el impulso de dos proyectos estratégicos: el Tren de Cercanías y la Universidad de Oriente. El primero es una obra de movilidad sostenible que ya cuenta con aval técnico por parte de los ministerios de Hacienda y Transporte, y recursos garantizados desde la Alcaldía y la Gobernación del Valle del Cauca. Esta infraestructura es vista como una oportunidad crucial para conectar mejor la ciudad y ofrecer alternativas de transporte eficientes a la población. Por otro lado, respecto a la Universidad de Oriente, se indicó que ya se han identificado tres predios donde podría construirse el nuevo campus, lo que potenciaría el acceso a la educación superior.

Finalmente, el presidente electo aceptó el ofrecimiento del alcalde de establecer una sede alterna de la Presidencia en el antiguo edificio FES, que desde el 7 de agosto será denominado Palacio Presidencial de Santiago de Cali, según informaron fuentes oficiales de la Alcaldía de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos que Alejandro Eder pidió impulsar en su reunión con Abelardo de la Espriella?

Durante el encuentro oficial entre Alejandro Eder, alcalde de Cali, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, Eder pidió enfocarse en tres proyectos clave: reforzar la seguridad regional y local, avanzar en la construcción del Tren de Cercanías y empezar el proyecto de la Universidad de Oriente, de acuerdo con fuentes oficiales citadas en el informe.

¿Por qué se considera importante el proyecto del Tren de Cercanías en Cali?

El Tren de Cercanías es relevante para Cali porque busca mejorar la movilidad sostenible en la ciudad y la región, cuenta con aval de los ministerios de Hacienda y Transporte, y tiene recursos asegurados por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. Esto lo convierte en una iniciativa estratégica para el desarrollo local.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.