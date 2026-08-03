Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este domingo 2 de agosto, el país conoció una decisión judicial de gran repercusión: un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas capturadas por su presunta participación en el crimen que sacudió profundamente a Cali y a Colombia. Se trata de Yulieth Angulo Escobar, Nixon Mondragón Cuero, Kevin López Orozco, Juan José Narváez y Edwin García Zuluaga. Según la información presentada, los implicados deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las personas detenidas enfrentan cargos de elevada gravedad como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Estas conductas, consideradas especialmente graves para la justicia colombiana, justificaron la solicitud de detención intramural. La acusación se basa en la información recolectada sobre la muerte violenta de María Camila Potosí, una joven de 21 años, y de la bebé Alahia, quien estaba en su vientre al momento de los hechos.

El ente investigador detalló durante la audiencia los roles que habría cumplido cada uno de los procesados. Según la Fiscalía, Nixon Mondragón Cuero supuestamente atacó a María Camila con un arma cortopunzante, causándole la muerte. En este mismo lugar, se afirma que se practicó una cesárea artesanal para extraer a la bebé Alahia. La investigación señala a Juan José Narváez como el supuesto conductor del vehículo que habría trasladado el cuerpo de la víctima hacia la zona rural de La Buitrera, donde terminó abandonado en el río Meléndez. Edwin García Zuluaga, de acuerdo con el ente acusador, habría vigilado el perímetro y dado aviso sobre una posible presencia de las autoridades, mientras que Kevin López Orozco fue señalado de coordinar la logística de todo el acto criminal y de repartir funciones entre los participantes.

A pesar de la gravedad de los cargos, ninguno de los cinco procesados aceptó su responsabilidad en la diligencia judicial y todos se declararon inocentes. Por ese motivo, el caso seguirá a las siguientes fases legales, incluyendo la preparación del juicio oral, etapa en la que la Fiscalía deberá demostrar la culpabilidad de cada imputado. De ser hallados responsables al final del proceso, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 60 años de prisión, conforme a la legislación vigente mencionada por el organismo investigador.

El asesinato de María Camila Potosí y la muerte de Alahia han generado una ola de conmoción y rechazo en Cali y en todo el país. Mientras tanto, la Fiscalía persiste en su labor de recolección de pruebas, testimonios y análisis de evidencia, con el objetivo de esclarecer cada detalle del crimen y lograr justicia para las víctimas.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta cada uno de los capturados en el caso de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Fiscalía, los cinco sospechosos están imputados por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio, todos relacionados con la muerte de María Camila y de la bebé Alahia.

¿Qué roles habría cumplido cada uno de los procesados en el crimen según la Fiscalía?

Nixon Mondragón Cuero habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante; Juan José Narváez habría conducido el vehículo donde fue transportado el cuerpo; Edwin García Zuluaga habría alertado sobre la presencia de autoridades; y Kevin López Orozco, de acuerdo con la Fiscalía, coordinó la logística y los roles de los participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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