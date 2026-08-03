Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una de las herramientas científicas más relevantes para anticipar los cambios en el estado de la atmósfera. No se trata de simples conjeturas, sino de un resultado concreto derivado de procesos tecnológicos y matemáticos avanzados que logran interpretar el comportamiento, por naturaleza caótico, del clima de la Tierra. Según lo expuesto, la base de este ejercicio predictivo es la exhaustiva recolección de datos a escala global, donde millones de registros sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento se obtienen de manera simultánea en los cinco continentes.

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La calidad de la información es posible gracias a una extensa red de observación conformada por estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas instaladas en los océanos, aviones comerciales, y globos sonda que llegan hasta la estratosfera. Adicionalmente, los satélites meteorológicos orbitan el planeta y proveen fotografías en tiempo real de la disposición de los sistemas nubosos, mientras que radares instalados en el interior del territorio observan el desarrollo de las precipitaciones.

Una vez recopilados estos datos, son enviados a centros internacionales que cuentan con supercomputadoras de gran capacidad, las cuales utilizan modelos numéricos de predicción. Estos modelos son programas computacionales que incluyen las principales leyes de la física y la termodinámica, y que dividen la atmósfera en una matriz tridimensional. Con base en estos cálculos, es posible prever, minuto a minuto, la evolución del clima ante distintas condiciones.

Para el caso de Cali, la principal ciudad del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó cuál es el pronóstico climático para este lunes. De acuerdo con la entidad: "se esperan cielos parcialmente cubiertos, con tiempo mayormente seco y ambiente cálido durante el día. Durante la noche, podrían presentarse lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en los Farallones y sectores ubicados al oeste y sur de la ciudad". Adicionalmente, la CVC informó que actualmente predomina un sistema de alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera. Esto deriva en condiciones estables, aunque advierte que el potencial de precipitación permanece en un nivel medio-bajo, con probabilidad de que la inestabilidad aumente hacia el cierre de la jornada.

¿Cómo se realiza el pronóstico del clima en Cali según la CVC?

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) obtiene sus pronósticos a partir de datos meteorológicos recolectados por diversas fuentes, entre ellas estaciones terrestres, globos sonda y satélites. Estos datos son procesados con modelos numéricos, los cuales simulan el comportamiento futuro de la atmósfera aplicando leyes físicas y la termodinámica, permitiendo así anticipar eventos como lluvias o cambios de temperatura.

¿Qué significa un sistema de alta presión y cómo afecta el clima?

Un sistema de alta presión es un fenómeno atmosférico en el que la presión del aire es mayor de lo habitual en una zona determinada. Según la información entregada por la CVC, estos sistemas suelen estar asociados a condiciones estables y tiempo seco, ya que dificultan la formación de nubes y lluvias, aunque pueden cambiar y aumentar la inestabilidad conforme evolucionan las condiciones meteorológicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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