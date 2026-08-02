Por: El Espectador

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Claudia Benavides Salazar asume la próxima jefatura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Su designación marca un hito, pues es el primer nombramiento oficializado desde el Banco de Talentos, un programa lanzado por el nuevo presidente electo para seleccionar los perfiles más idóneos de entre postulaciones formales. De acuerdo con la información difundida por el comunicado del gobierno entrante, su arribo implica retos clave: se espera que Benavides fortalezca la confianza de la comunidad científica en los recursos otorgados por el ministerio y que logre reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, facilitando además la transferencia de conocimiento desde las universidades y los centros de investigación hacia el sector productivo.

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Benavides llega respaldada por una trayectoria amplia y especializada. Es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales y tiene un doctorado (Ph.D.) en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad por la Universidad de Deusto en España. Según el comunicado oficial del gobierno electo, su visión es consolidar una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, con reglas institucionales claras y estables. Además, busca fomentar la innovación tanto en empresas como en regiones, y aspira a incrementar gradualmente la inversión pública y privada hasta acercarla al 1 % del producto interno bruto, muy por encima del actual 0,3 %.

Desde 2001, Benavides dirigió Incubar Manizales, aceleradora y incubadora de empresas tecnológicas. También ha liderado la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero; ha impartido clases en diferentes niveles universitarios y ha sido consultora en innovación y desarrollo empresarial. Actualmente, preside la junta directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad y es columnista del diario La Patria de Manizales.

El ministerio que dirigirá Benavides ha estado bajo escrutinio en años recientes. Según los datos oficiales del Minciencias y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los recursos han venido decreciendo: de COP 401.000 millones se redujeron a COP 379.000 millones para 2026, y para el próximo año solo tiene un techo de COP 223.000 millones, de los cuales COP 193.000 millones serán inversión y el resto funcionamiento. Además, permanece sin ejecutar un alto monto de recursos de regalías: a mitad de año quedaban COP 3,9 billones de un total de COP 5,3 billones, lo que representa un desafío para destrabar. Otro reto será definir el rumbo de la convocatoria 975 de Becas por el Cambio, que reemplazó la tradicional vía de apoyos por medio de la Fundación Colfuturo durante el gobierno anterior de Gustavo Petro.

¿Quién es Claudia Benavides Salazar, la nueva ministra de Ciencia en Colombia?

Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial con maestría en creatividad e innovación y doctorado en competitividad empresarial e innovación. Ha liderado incubadoras de empresas tecnológicas, fundaciones universidad-empresa y actualmente está al frente de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad, además de ser columnista.

¿Qué retos enfrenta el Ministerio de Ciencia con la llegada de la nueva ministra?

Entre los principales retos están fortalecer la confianza de la comunidad científica, aumentar los recursos para investigación, agilizar la ejecución de regalías, consolidar el sistema nacional de ciencia como política de Estado y definir el futuro de la convocatoria 975 de Becas por el Cambio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.