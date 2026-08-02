Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia continúa fortaleciendo su posición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose en el segundo lugar del medallero general. De acuerdo con ‘El Diario’, el equipo nacional ha reunido hasta el momento 52 medallas de oro, 62 de plata y 40 de bronce, para un total de 154 preseas, superado únicamente por México, que lidera con más de 100 oros. Detrás de la delegación colombiana se encuentra Cuba, con 24 títulos dorados.

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El patinaje de velocidad ha sido uno de los grandes protagonistas en estos Juegos para Colombia. Según la información suministrada por ‘El Diario’, el equipo colombiano en esta disciplina finalizó como campeón, obteniendo 20 medallas: 12 de oro, cinco de plata y tres de bronce. Dentro de las victorias sobresalen los triunfos de Kollin Castro en los 1.000 metros sprint femenino y Jhon Tascón en la misma prueba masculina, ambos contribuyendo de manera significativa al medallero nacional. Además, Jacobo Mantilla consiguió una medalla de plata y Gabriela Rueda el bronce, reflejando un cierre destacado para el patinaje colombiano.

La natación y los clavados también han aportado logros significativos. Emiliano Calle se destacó al conseguir la medalla de plata en los 50 metros mariposa, mejorando el récord nacional con un tiempo de 23,48 segundos. El relevo femenino 4×100 combinado, conformado por Jasmin Pistelli, Laura Melo, Samantha Baños y Sirena Rowe, también aseguró la plata. Por su parte, en clavados, Luis Felipe Uribe sumó una plata en la final del trampolín masculino de tres metros, completando así cuatro medallas plateadas para Colombia en esta disciplina.

Otras disciplinas también contribuyeron al medallero. En lucha, las atletas Yusmy Chaparro, Tatiana Hurtado, Katherine Rentería y Nicoll Parrado alcanzaron medallas de bronce en distintas categorías. En triatlón, Carolina Velásquez obtuvo plata y en ciclismo de montaña, Ana María Roa se aseguró el bronce. El deporte ecuestre vio a Mariana England conquistar la plata en la general individual, además de un bronce en doma individual junto a su caballo Viva Vitalis.

Según ‘El Diario’, Colombia tendrá nuevas oportunidades de subir al podio con el arranque de las competencias en gimnasia artística, marcha atlética y squash, manteniendo el objetivo de cerrar uno de los certámenes más exitosos de su historia deportiva en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas medallas ha ganado Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Hasta el momento, de acuerdo con ‘El Diario’, Colombia ha conseguido un total de 154 medallas, distribuidas en 52 de oro, 62 de plata y 40 de bronce, lo que le permite ocupar la segunda posición del medallero general, solo por detrás de México.

¿Cuáles han sido los deportes más destacados para Colombia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Según la información disponible, patinaje de velocidad encabeza los logros de Colombia con 12 oros obtenidos, pero también resaltan las actuaciones en natación, clavados, lucha, triatlón, ciclismo de montaña y deportes ecuestres, que han sumado medallas importantes al balance nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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