Por: Gol Caracol

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En los últimos días, varios rumores en la prensa mexicana han vinculado a James Rodríguez, mediocampista colombiano, con un posible fichaje en el América de México. Sin embargo, nueva información dada a conocer por el periodista León Lecanda en el programa ‘ESPN México’ parece desmentir estas versiones, al asegurar que la llegada del jugador “no va a llegar al América de México”. Esta afirmación surge a partir de impresiones internas compartidas por el reportero, quien recalca que existen razones futbolísticas de fondo que obstaculizan la posible transferencia, más allá de los aspectos económicos.

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Según Lecanda, “Lo de James Rodríguez es puro humo, es pura mentira; no va a llegar al América de México". El periodista enfatiza que estos rumores han sido promovidos principalmente por intermediarios que ofrecen al jugador a diferentes equipos, manifestando que James estaría dispuesto a reducir su salario con tal de encontrar un nuevo destino futbolístico. Aunque las redes sociales y medios han amplificado la noticia, considerando el pasado exitoso de James y su reciente participación con la selección nacional de Colombia, Lecanda fue enfático en señalar que la realidad dentro del club es otra.

El principal obstáculo, de acuerdo con la fuente antes citada, reside en que James Rodríguez no encaja en el perfil de futbolista que busca el América de México, ni tampoco resulta del gusto del entrenador, Guillermo Almada. Lecanda explicó que el director técnico prioriza jugadores con gran capacidad de sacrificio, que corran, luchen cada balón y mantengan un alto rendimiento físico durante todo el partido. Según sus propias palabras, "no quiere futbolistas, que en un momento dado, puedan definir una jugada, pero no hacer el trabajo de sacrificio". Esta percepción deja entrever que la falta de colaboración defensiva y el menor despliegue físico de James serían factores determinantes para que su contratación no prospere.

A pesar de este panorama, se advierte que la situación está en desarrollo y podría cambiar en los próximos días, especialmente porque James Rodríguez es actualmente agente libre, tras su paso por el Minnesota United. Además, el cucuteño estaría dispuesto a bajar notablemente sus expectativas salariales con tal de fichar por un club competitivo de aquí a final de año. Por ahora, no existe una certeza real sobre su futuro, más allá de las especulaciones mediáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué James Rodríguez no es el perfil que busca el América de México?

De acuerdo con la información del periodista León Lecanda en ‘ESPN México’, el América de México y su entrenador prefieren futbolistas con alta capacidad de sacrificio, que luchen todos los balones y se esfuercen en el trabajo defensivo. James Rodríguez, aunque es un jugador talentoso, no destaca precisamente por estos aspectos, por lo que su estilo de juego no encajaría en lo que busca actualmente el club mexiccano.

¿James Rodríguez bajaría su salario para fichar por un nuevo equipo?

Según la fuente citada en el artículo, se ha ofrecido a James Rodríguez a diferentes clubes con el argumento de que estaría dispuesto a reducir considerablemente sus pretensiones económicas, con el objetivo de facilitar una posible negociación y encontrar equipo antes de que finalice el año, ahora que está como agente libre tras su salida del Minnesota United.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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