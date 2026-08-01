Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las promesas más destacadas del tenis juvenil de Sudamérica se darán cita en el América Tenis Club de Bogotá, donde, del 3 al 8 de agosto, se disputará el Campeonato Suramericano Sub-16 por equipos. Colombia presentará selecciones tanto en la rama femenina como en la masculina, con el objetivo de asegurar su clasificación a las finales de los máximos torneos internacionales: la Copa Davis Juniors y la Billie Jean King Cup Juniors.

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De acuerdo con la información publicada por El Diario, este torneo representa el escenario más relevante del continente para jugadores menores de 16 años. En la edición de 2026, participarán las selecciones masculinas y femeninas de las diez federaciones miembro de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), quienes no solo buscarán el título regional, sino también los codiciados cupos a las finales mundiales organizadas por la Federación Internacional de Tenis. Estas finales reunirán a 16 equipos por rama, clasificados a través de otros torneos en Europa, África, Asia-Oceanía y centro y norte del continente americano. Cabe destacar que la sede y fecha definitiva de la próxima edición mundial aún no se habían oficializado públicamente.

El conjunto femenino de Colombia lo integran Emanuela Lares, Laura Villamil y Alicia Londoño, bajo la dirección de Carlos Salamanca. Por los hombres, representarán al país Alex Pérez, Samuel Pedraza y Jhonatan Sarmiento, orientados por Carlos Núñez. La delegación nacional buscará aprovechar tanto las condiciones de altitud como las canchas de polvo de ladrillo para enfrentar a las potentes selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Según detalló El Diario, el campeonato organiza a los equipos en dos grupos de cinco, en formato todos contra todos. Al final de la primera fase, los ganadores disputan la final, mientras los segundos clasificados compiten por el tercer lugar, que también puede influir en la asignación de cupos internacionales. Las series se juegan con dos partidos de sencillos y uno de dobles, lo que obliga a equilibrar el rendimiento individual con la estrategia grupal.

Nueve años después, Bogotá vuelve a recibir este torneo. En 2017, en el mismo escenario, Colombia logró el título femenino con Camila Osorio, quien luego se consolidaría en el profesionalismo. Ahora, nuevas generaciones aspiran a repetir esa gesta, en un evento organizado por la Liga de Tenis de Bogotá y la Federación Colombiana de Tenis, que durante seis días reunirá a las futuras figuras del continente.

¿Quiénes integran las selecciones de Colombia en el Suramericano Sub-16 de tenis?

Las selecciones nacionales estarán conformadas, en femenino, por Emanuela Lares (Valle del Cauca), Laura Villamil (Bogotá) y Alicia Londoño (Antioquia), dirigidas por Carlos Salamanca. En masculino competirán Alex Pérez y Samuel Pedraza (ambos de Bogotá) y Jhonatan Sarmiento (Cundinamarca), bajo la guía de Carlos Núñez.

¿Cómo se define la clasificación a las finales mundiales en el Campeonato Suramericano Sub-16?

El torneo distribuye a las selecciones en dos grupos de cinco, jugando todos contra todos. Los equipos ganadores de cada grupo disputan el título y los segundos puestos el tercer lugar. Esta clasificación es clave, ya que el rendimiento puede definir qué países acceden a las finales mundiales de la Copa Davis Juniors y la Billie Jean King Cup Juniors.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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