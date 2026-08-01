Por: Portal Bogotá

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La secretaría distrital de integración social (SDIS) anunció el inicio de la recarga de pasajes gratis correspondiente a agosto de 2026, mediante la estrategia ingreso mínimo garantizado (IMG). Este beneficio está destinado a más de 730.000 personas en condición de vulnerabilidad, facilitando su uso del sistema integrado de transporte público (SITP y TransMilenio) y ayudando a disminuir las barreras económicas que enfrentan para movilizarse por Bogotá. De acuerdo con la SDIS, la inversión para este ciclo supera los 11.000 millones de pesos, lo que representa un apoyo significativo para quienes necesitan acceder a oportunidades de educación, empleo, servicios de salud, cuidado y otras ofertas de la ciudad.

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La entrega y activación del beneficio se realiza de forma sencilla. Los beneficiarios pueden acercarse a las taquillas de TransMilenio con su tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación directamente en el punto de atención. De manera alternativa, también pueden utilizar los puntos automáticos ubicados en la red del sistema; allí, deben insertar la tarjeta, seleccionar la opción ‘transacciones virtuales’, elegir ‘solicitar subsidio/convenio’, confirmar la cantidad de pasajes asignados y finalizar el proceso. Es importante resaltar que la asignación de pasajes se realiza automáticamente a quienes cumplen con los criterios establecidos por la entidad, y la cantidad de viajes otorgados depende de las condiciones socioeconómicas y del perfil poblacional de cada beneficiario, información que puede consultarse en el ABC de Pasajes Gratis proporcionado por la SDIS.

En el contexto de la celebración de los 488 años de Bogotá, la recarga de pasajes gratis se destaca como parte de las acciones pensadas para mejorar la autonomía de los habitantes, fomentando que más personas puedan recorrer y disfrutar la ciudad. La entidad remarcó a través de una comunicación en redes sociales que "moverse por Bogotá es más fácil" gracias a este beneficio, que conecta territorios, acerca a los ciudadanos y les ofrece mayores posibilidades de acceder a servicios y actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden activar los pasajes gratis de ingreso mínimo garantizado?

Para activar los pasajes, los beneficiarios deben utilizar la tarjeta TuLlave personalizada y pueden hacerlo en taquillas de TransMilenio solicitando el beneficio, o de forma autónoma en los puntos automáticos del sistema siguiendo los pasos indicados por la secretaría distrital de integración social. La asignación se realiza de manera automática para quienes cumplen los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio de pasajes gratis del ingreso mínimo garantizado en Bogotá?

La SDIS establece que este beneficio es exclusivo para personas en condición de vulnerabilidad que cumplen con los criterios definidos dentro de la estrategia ingreso mínimo garantizado. La cantidad de pasajes asignados varía según las condiciones socioeconómicas y poblacionales de cada beneficiario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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