Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir, el primero de agosto de 2026, una nueva edición de la Vegan Tattoo Expo IV, un evento que combina el arte corporal con actividades culturales, emprendimientos y acciones de activismo animalista. Esta jornada, tal como lo destaca la plataforma Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se presenta como una iniciativa para respaldar organizaciones involucradas en el rescate y la protección de los animales, haciendo un llamado a los asistentes para que brinden su aporte voluntario en apoyo a esta causa.

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Según la información oficial, la Vegan Tattoo Expo IV tendrá lugar en Casa Alternativa, espacio localizado en el barrio Teusaquillo, donde el tatuaje se plantea como un medio para crear lazos de solidaridad y fomentar el bienestar de las familias multiespecie. De acuerdo con la organización, el evento pretende mostrar cómo el arte y el compromiso con causas sociales pueden convivir y proyectar mensajes de empatía hacia todos los seres vivos.

La programación reúne a 10 reconocidos artistas del tatuaje y 20 proyectos de emprendimiento, integrando diversas propuestas culturales y artísticas. Entre las actividades previstas, los asistentes podrán disfrutar de un espacio musical animado por sound system y selectores, es decir, quienes se encargan de escoger y reproducir la música durante el evento. Además, la agenda incluye charlas y talleres prácticos, como el dedicado a primeros auxilios para animales de compañía, pensado para quienes conviven con diferentes especies en sus hogares.

Entre los talleres más llamativos figura el de fanzine ‘Futuro Voraz’, orientado a explorar formas de activismo y a estimular la creatividad colectiva. Asimismo, se desarrollarán conversatorios enfocados en los conceptos de antiespecismo y antifascismo, para analizar prácticas sociales que buscan eliminar la discriminación entre especies y promover el respeto a la diversidad.

El evento se realizará entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. en Casa Alternativa, ubicada en la calle 36 #17-12. La entrada consiste en un aporte solidario sugerido desde 5.000 pesos, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de organizaciones animalistas. La invitación es a experimentar y reflexionar, demostrando que el arte, la cultura y el activismo pueden transformar a la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se pueden encontrar en la Vegan Tattoo Expo IV en Bogotá?

Durante la Vegan Tattoo Expo IV en Bogotá, los asistentes encontrarán actividades que combinan tatuaje artístico, talleres de primeros auxilios para animales, música en vivo mediante sound system, emprendimientos, experiencias de activismo y conversatorios sobre antiespecismo y antifascismo. Todo el evento está enfocado en apoyar a organizaciones que trabajan por la protección y el rescate de animales.

¿En qué consiste el antiespecismo y cómo se aborda en el evento?

El antiespecismo es una postura ética que rechaza la discriminación hacia los animales por su especie, equiparando sus derechos básicos con los de los humanos. En la Vegan Tattoo Expo IV, el antiespecismo se aborda mediante conversatorios, actividades educativas y propuestas culturales que buscan sensibilizar sobre el respeto y el bienestar animal, promoviendo la inclusión y la empatía hacia todas las especies.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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