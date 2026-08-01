Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra 488 años y lo hace en grande: actividades gratuitas de música, gastronomía, cine y más durante todo agosto

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Bogotá cumple 488 años y la ciudad se prepara para festejarlo con una amplia programación que, según el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, abarca los más diversos intereses: desde música y gastronomía hasta cine, patrimonio y deporte. Las actividades, dirigidas a toda la ciudadanía, tendrán lugar en las 20 localidades de la capital y, lo mejor, son de entrada libre.

El 2 de agosto, el Parque Simón Bolívar será epicentro de "Bogotá Gospel", uno de los eventos centrales del tradicional Festival de Verano. Este encuentro convocará a miles de asistentes en una jornada de música y esperanza, fomentando el reencuentro y la participación ciudadana.

Para quienes prefieren los sabores típicos, el 6 de agosto tendrá lugar el concurso ‘Sabor Bogotá’ en el Centro Felicidad Chapinero, donde universidades, cocineras y ciudadanos prepararán el emblemático ajiaco santafereño. El certamen está abierto al público, permitiendo descubrir cuál preparación será elegida como la mejor de la ciudad.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá sumará al festejo con conciertos especiales durante todo el mes. Destacan presentaciones de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y la Orquesta Filarmónica de Mujeres, en colaboración con el Colectivo Colombia. De acuerdo con la información compartida, estos recitales buscan llevar experiencias culturales de alto nivel a diferentes escenarios.

El patrimonio y la historia bogotana tendrán un espacio con un recorrido guiado en bicicleta el 6 de agosto, que conectará las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar hasta el Museo de la Ciudad Autoconstruida, acercando a los participantes al pasado y presente del sur de la capital.

El cine tendrá un homenaje especial gracias a la FUGA (Fundación Gilberto Alzate Avendaño), con funciones gratuitas al aire libre de producciones dedicadas a Bogotá. Por su parte, el 22 de agosto será el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos, donde las principales avenidas servirán de escenario para una auténtica exposición de vehículos históricos.

La tercera edición de ‘Vallenato al Parque’ también será protagonista los días 22 y 23 de agosto en el Parque Simón Bolívar, reuniendo artistas reconocidos como Otto Serge, Beto Zabaleta y Ana del Castillo. El 23, ese mismo fin de semana, la Carrera Séptima será tomada por el Desfile de Comparsas, con música, danza y color de las 20 localidades, desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar.

Durante todo agosto, el Festival de Verano se desplegará en parques y escenarios deportivos, llenando la ciudad de actividades recreativas, culturales y deportivas para celebrar el aniversario de Bogotá, como destaca la programación oficial. Puede consultar la agenda completa con más de 50 eventos gratuitos para no perderse ningún plan ofrecido por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos más resaltados en el cumpleaños de Bogotá 2024?

Las celebraciones de los 488 años de Bogotá incluyen actividades tan diversas como "Bogotá Gospel", conciertos de la Orquesta Filarmónica, el concurso ‘Sabor Bogotá’, la ruta patrimonial en bicicleta, proyecciones de cine de la FUGA, el desfile de autos clásicos, el festival ‘Vallenato al Parque’ y el tradicional Desfile de Comparsas, todo con entrada libre y en diferentes localidades.

¿Dónde puedo consultar la programación completa del cumpleaños de Bogotá?

Según la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, la agenda detallada de más de 50 actividades gratuitas durante agosto está disponible en bogota.gov.co/cumple para que usted pueda programarse y disfrutar los eventos que más le interesen en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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