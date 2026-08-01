Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Sumapaz, con apoyo del Fondo de Desarrollo Local y en coordinación con la Defensa Civil Colombiana, culminó importantes procesos de formación en prevención y atención de emergencias en varias veredas de la localidad. De acuerdo con información oficial divulgada por la Alcaldía y la Administración Distrital de Bogotá, en total se certificaron 88 habitantes gracias a la finalización del Diplomado en Gestión del Riesgo y del curso de Brigadistas Comunitarios, programas diseñados para ofrecer capacidades prácticas y teóricas en primeros auxilios, atención de emergencias, rescate, manejo de incendios forestales y gestión integral del riesgo.

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Según la Alcaldía Local de Sumapaz, 55 personas recibieron la certificación en el Diplomado en Gestión del Riesgo y 66 fueron acreditadas como Brigadistas Comunitarios. Cabe señalar que varias personas participaron en ambos procesos, por lo que la cifra total de certificados es de 88 y corresponde a habitantes de las veredas Ánimas, Betania, Razal, Istmo, Laguna Verde, Peñalisa, Tabaco, Concepción, La Unión, Nueva Granada, San Juan y Santo Domingo.

La ceremonia de graduación, celebrada el 29 de julio en el corregimiento de Betania, marcó el cierre de estas capacitaciones y la entrega formal de certificaciones a los participantes, quienes ahora disponen de herramientas para actuar con mayor eficacia en situaciones de emergencia dentro de sus comunidades. El alcalde local, Diego García Bejarano, en su intervención, resaltó que “el conocimiento adquirido durante este proceso representa una herramienta para toda la vida” y enfatizó la importancia de los nuevos líderes y brigadistas para enfrentar emergencias en Sumapaz.

Como uno de los principales logros, quedó conformado oficialmente el primer Comité de la Defensa Civil de Sumapaz, integrado por 15 voluntarios comunitarios. Este comité es visto como un hito histórico, ya que permitirá articular de forma organizada a los líderes comunitarios con las instituciones y organismos de socorro, consolidando así una red estable para la prevención, gestión del riesgo y atención de emergencias.

Gracias a la estrategia conjunta de la Administración distrital de Bogotá, la Alcandía Local de Sumapaz, la Defensa Civil Colombiana y la comunidad, Sumapaz cuenta ahora con líderes capacitados para enfrentar desde sismos hasta incendios forestales, fortaleciendo la cultura de la prevención en el territorio y dejando una capacidad instalada que beneficia al conjunto de la localidad.

¿Qué acciones realizó la Alcaldía de Sumapaz para fortalecer la respuesta ante emergencias?

La Alcaldía Local de Sumapaz, en alianza con la Defensa Civil Colombiana, lideró procesos de formación como el Diplomado en Gestión del Riesgo y el curso de Brigadistas Comunitarios, lo que resultó en la certificación de 88 habitantes de diversas veredas. Además, estas acciones permitieron la creación del primer Comité de la Defensa Civil en la localidad, compuesto por 15 voluntarios.

¿Cuáles fueron los temas principales del diplomado y el curso de brigadistas en Sumapaz?

Tanto el Diplomado en Gestión del Riesgo como el curso de Brigadistas Comunitarios abordaron temas como primeros auxilios, atención de emergencias, rescate, manejo de incendios forestales y gestión integral del riesgo, entre otros, brindando a los participantes capacidades para actuar de manera organizada ante situaciones de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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