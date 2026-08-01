Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Ocho policías y tres civiles resultaron heridos en un grave atentado en Cúcuta, registrado durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, el cual involucró un carro bomba. El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, llegó al lugar horas después para supervisar la atención de la emergencia, mientras la Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables, según reportó el Diario.

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El carro bomba, cargado con explosivos, fue detonado hacia las 3:20 a. m. en las cercanías del Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en un sector próximo a la Central de Abastos de Cúcuta, conocida como Cenabastos. La fuerte explosión causó lesiones a ocho uniformados y tres civiles, dejando además un saldo trágico con la muerte de un canino perteneciente a la institución policial. Las ondas explosivas provocaron daños materiales en instalaciones, vehículos, comercios, edificaciones residenciales y una sede bancaria de la zona.

Las primeras indagaciones indican que el ataque no se limitó a la explosión del vehículo. Según informes en verificación por parte de investigadores, los atacantes también habrían utilizado rampas para lanzar otros artefactos explosivos y dispararon armas de fuego contra la parte trasera del complejo policial. Tras la emergencia, las autoridades acordonaron el área, cerrando temporalmente uno de los accesos a Cenabastos y desplegando equipos antiexplosivos, así como organismos de emergencia e investigación para descartar nuevos peligros en el perímetro afectado.

El balance institucional entregado más recientemente reporta ocho policías y tres civiles heridos; entre ellos figuran una persona residente en una vivienda cercana, una vendedora ambulante y un taxista que se movilizaba por el sector. La Alcaldía afirmó que los uniformados no sufrieron heridas de gravedad, pero versiones anteriores sugerían que algunos presentaban lesiones severas y que al menos uno requirió cirugía, por lo que las autoridades sanitarias y policiales aún no han consolidado un informe definitivo sobre el estado de los afectados.

El general Rincón Zambrano expresó su rechazo al atentado y ratificó la activación de recursos de inteligencia, seguridad e investigación para dar con los autores materiales e intelectuales. La información recolectada proviene de fuentes institucionales y gubernamentales citadas por el Diario, que también reportó la oferta de una recompensa de hasta $100 millones por datos verídicos sobre los responsables. La Alcaldía de Cúcuta expresó su solidaridad con los heridos y rechazó este acto de violencia. Hasta la mañana de este sábado, ninguna organización armada se había adjudicado oficialmente el atentado, mientras las autoridades continuaban analizando cámaras de seguridad y recolectando pruebas.

¿Cuál es el estado actual de los policías y civiles heridos en el atentado del carro bomba en Cúcuta?

La información más reciente indica que ocho policías y tres civiles resultaron heridos; entre los ciudadanos afectados se identificaron a una persona en una vivienda, una vendedora ambulante y un taxista. La Alcaldía sostiene que los uniformados no presentaron lesiones graves, aunque algunos reportes previos mencionaban heridas de mayor gravedad e incluso una intervención quirúrgica. Un balance consolidado sobre la salud de los lesionados está pendiente de confirmación oficial de las autoridades sanitarias y policiales.

¿Quiénes ofrecieron la recompensa por los responsables del atentado con carro bomba en Cúcuta?

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quienes aporten información concluyente sobre los responsables del atentado. La Alcaldía de Cúcuta también se pronunció en rechazo al ataque y manifestó solidaridad con las víctimas, mientras la investigación sigue avanzando sin que hasta ahora algún grupo armado haya reivindicado el acto criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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