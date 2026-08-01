Por: Portal Bogotá

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Bajo el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la administración de la capital liderada por Carlos Fernando Galán avanza en el proceso de recuperación del espacio público. En esta última intervención, desarrollada en la localidad de Los Mártires, el gobierno distrital contó con la coordinación del alcalde local John Jader Suárez Delgado y el respaldo de la Policía Nacional. El principal objetivo de estas acciones es promover entornos más organizados, seguros y limpios, beneficiando directamente a quienes viven, trabajan o transitan en uno de los sectores emblemáticos de la ciudad, según lo difundido en el portal oficial de Bogotá.

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Durante la jornada, se logró desarticular 13 estructuras no convencionales que, al estar ubicadas en áreas destinadas a la circulación y disfrute colectivo, limitaban el libre tránsito de peatones y alteraban el entorno urbano. Además, el operativo técnico fue reforzado con maquinaria especializada, como un minicargador y una retroexcavadora, logrando retirar un total de 48 metros cúbicos de residuos —volumen que equivale a la carga de tres volquetas—. Esta labor no solo facilitó la movilidad peatonal, sino que también contribuyó a la estética y el bienestar ambiental del espacio intervenido.

Un aspecto central de esta intervención fue el enfoque social. Se llevaron a cabo actividades de sensibilización dirigidas a 34 personas —20 hombres y 14 mujeres—, orientadas a fomentar el respeto por el espacio público y a fortalecer la apropiación positiva del entorno. Como parte de este proceso, también se realizó una caracterización de 15 habitantes de calle, entre ellos dos mujeres, quienes fueron acercados a la oferta institucional existente, con el fin de proporcionar rutas de atención y acompañamiento social acorde con sus necesidades. Adicionalmente, fueron identificados cinco animales de compañía, lo que permitió una atención más integral de la población intervenida.

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada por la Administración Distrital para mejorar el espacio público en Bogotá, priorizando la calidad de vida tanto de los residentes de Los Mártires como de comerciantes y visitantes, reforzando el compromiso por una ciudad más limpia, ordenada y segura.

¿Qué impacto tiene la recuperación del espacio público en Bogotá para los ciudadanos de Los Mártires?

La recuperación del espacio público en Los Mártires brinda mayor seguridad, facilita el tránsito peatonal y mejora las condiciones ambientales y urbanísticas. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, estas acciones benefician directamente la calidad de vida de residentes, comerciantes y visitantes, promoviendo un entorno más ordenado y accesible para todos los habitantes de la localidad.

¿Cómo se realiza la caracterización de habitantes de calle durante las intervenciones en Bogotá?

Durante las jornadas, la caracterización consiste en identificar y registrar información relevante de las personas en condición de calle, incluyendo aspectos como género y necesidades específicas. En la reciente intervención informada por la Alcaldía de Bogotá, este proceso permitió acercar a 15 habitantes de calle a la oferta institucional de apoyo, facilitando la articulación de rutas de atención social disponibles en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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