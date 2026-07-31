Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá abrirá sus puertas del 6 al 30 de agosto de 2026 para presentar la exposición ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’, una instalación pedagógica e inmersiva que se realiza en colaboración entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH). Esta iniciativa forma parte de la programación cultural de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, invitando a la familia y al público interesado en la memoria, el arte y la reflexión sobre el conflicto armado en Colombia. Según la información publicada en el portal oficial de Bogotá, esta exposición promete ofrecer una experiencia única a través del arte y la cultura.

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‘La búsqueda: un lugar de encuentro’ es mucho más que una exposición; es una invitación a recorrer, en las salas de la Cinemateca, un espacio intervenido con penumbra, vacío, un elaborado diseño sonoro y proyecciones audiovisuales. Estas herramientas buscan que los visitantes experimenten, a través de los sentidos, el silencio y el peso de los secretos mantenidos a lo largo del conflicto armado. De acuerdo con lo indicado en el portal de la Cinemateca de Bogotá, esta muestra se posiciona como un llamado a romper el silencio, generando espacios para la apertura y el alivio, simulando un ciclo de sanación que propicia el reconocimiento y la reparación.

Lo distintivo de la propuesta radica en su capacidad para hacer de todos los asistentes potenciales portadores de información valiosa. El objetivo es que la ciudadanía comprenda que cada persona puede ser determinante en el proceso de acompañar a las familias de desaparecidos, contribuyendo así a la dignificación y el reencuentro. La exposición subraya que la memoria y el compromiso ciudadano son clave para aliviar el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos.

La muestra estará ubicada en la Sala E de la Cinemateca (carrera Tercera #19-10), y el acceso se podrá realizar en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., mientras que sábados, domingos y festivos el horario será de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. Esta programación, confirmada por la Cinemateca, ofrece múltiples opciones para planificar la visita y acercarse a una experiencia de arte, memoria y participación ciudadana, en pleno corazón de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la exposición ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’ en la Cinemateca de Bogotá?

La exposición ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’ es una instalación pedagógica e inmersiva, organizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) junto con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH). Busca sensibilizar sobre el conflicto armado y el papel del silencio, y ofrece a los visitantes una experiencia audiovisual y sensorial que resalta la importancia de aportar información para la dignificación y el reencuentro de familiares de desaparecidos.

¿Dónde y cuándo se puede visitar la exposición ‘La búsqueda: un lugar de encuentro’ en Bogotá?

La exposición estará abierta al público en la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera Tercera #19-10, en la Sala E. Podrá visitarse del 6 al 30 de agosto de 2026. Los horarios establecidos son de martes a viernes, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., según informaron las fuentes oficiales de la Cinemateca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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