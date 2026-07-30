Este jueves 30 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de restos que podrían corresponder al bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en Cali y que estaba en su octavo mes de embarazo.

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Así lo reportó Blu Radio a través de su cuenta oficial en X, señalando que ahora será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de confirmar la plena identidad del menor mediante los análisis correspondientes.

Según la información difundida por la cadena radial, el CTI dio a conocer el descubrimiento de estos restos, aunque hasta el momento no se han entregado detalles públicos adicionales sobre el lugar exacto del hallazgo, las condiciones en que fueron encontrados o las circunstancias que rodearon su localización.

La confirmación de la identidad queda en manos de Medicina Legal, que deberá realizar las pruebas científicas necesarias, incluyendo eventualmente análisis de ADN, para determinar si efectivamente se trata de la bebé que María Camila esperaba y a quien planeaba llamar Alahia.

Este anuncio representa un giro relevante en una investigación que desde el inicio ha despertado profunda conmoción en Cali y en todo el país. María Camila Potosí Gómez desapareció el 16 de julio en el sector de Polvorines, en el suroccidente de Cali. Ese día había salido hacia un control médico relacionado con su embarazo de aproximadamente 36 semanas.

Cámaras de seguridad la captaron por última vez subiendo como parrillera a una motocicleta conducida por otra mujer, quien se convirtió en persona de interés para las autoridades.

Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo sin vida fue hallado a orillas del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera. El cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas causadas con arma cortopunzante, estaba amarrado de pies y manos y envuelto en sábanas.

La familia de la víctima informó posteriormente que, de acuerdo con lo que les comunicaron tras la necropsia, la bebé no se encontraba en el vientre de María Camila. Este elemento transformó el caso: de un homicidio se pasó a investigar también la posible extracción y desaparición del bebé.

Desde entonces, las autoridades manejaron dos hipótesis principales: que la bebé no hubiera sobrevivido o que pudiera estar con vida. La Policía Metropolitana de Cali y el CTI activaron búsquedas, incluyendo operativos en la zona del río Meléndez, y se ofreció una recompensa que llegó a los 200 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables del crimen y con el paradero de la menor.

El hallazgo de los restos, aunque aún pendiente de confirmación definitiva por parte de Medicina Legal, cierra en parte una de las grandes interrogantes que han rodeado este crimen.

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