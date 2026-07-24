La investigación por el crimen de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que apareció asesinada en la zona rural de Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, continúa avanzando. En medio de las pesquisas, una de las principales preguntas gira en torno al paradero de la mujer identificada como Juliette, quien fue vista por última vez junto a la víctima el día de su desaparición.

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Ante las versiones que han circulado en redes sociales sobre una supuesta captura, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aclaró cuál es la situación jurídica de la mujer y confirmó que, por ahora, no ha sido detenida.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista concedida a Blu Radio, donde el mandatario también anunció un aumento en la recompensa para obtener información que permita esclarecer el caso y ubicar a la bebé de María Camila, cuya situación aún es materia de investigación.

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Durante la entrevista, Eder explicó que, según el reporte que recibió de las autoridades, no existen capturas oficiales relacionadas con este caso.

“No hay capturas oficiales, pero sí se están interrogando varias personas de interés”, afirmó el alcalde.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la situación de Juliette, quien aparece en registros de cámaras de seguridad transportando a María Camila en una motocicleta el día de la desaparición, Eder indicó que la mujer permanece siendo interrogada, pero no en calidad de capturada.

“La información que a mí me dieron esta mañana es que está en calidad de interrogatorio en este momento”, precisó.

El mandatario pidió prudencia frente a las versiones que circulan mientras avanza la investigación y aseguró que la Fiscalía y la Policía trabajan en la construcción de un caso sólido.

“Hay que confiar en el trabajo de la Fiscalía y de la Policía. Ellos tienen que ser muy cuidadosos porque aquí necesitamos que haya justicia”, señaló.

De acuerdo con la reconstrucción conocida hasta ahora, María Camila Potosí desapareció el pasado 16 de julio, luego de salir de la vivienda de su cuñada, ubicada en el barrio Meléndez, al sur de Cali.

Según la información entregada por sus familiares, la joven, que cursaba ocho meses de embarazo, se dirigía a realizar un trámite relacionado con un control médico. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado a un costado de un río, en el corregimiento de La Buitrera, con signos de violencia.

Las investigaciones indican que Juliette fue la última persona que estuvo con ella, pues fue captada por cámaras de seguridad transportándola en motocicleta poco antes de que desapareciera. Uno de los aspectos que más ha generado conmoción es el paradero de la hija que esperaba María Camila.

Durante la entrevista, el alcalde confirmó que las autoridades todavía esperan el dictamen oficial de Medicina Legal para establecer qué ocurrió con el embarazo.

“No tenemos plena información hasta que Medicina Legal nos confirme cuál fue la situación real”, explicó.

Pese a ello, anunció que la Alcaldía de Cali elevó la recompensa a 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del crimen o que conduzca al hallazgo de la bebé, en caso de que se encuentre con vida.

“Evidentemente, en el momento en que lleguemos a tener algún indicio, se procederá con pruebas de ADN”, agregó.

El alcalde también señaló que, según la información preliminar que manejan las autoridades, el crimen no habría sido cometido por una sola persona.

“Esto no es un delito que comete una sola persona. Tiene que haber una red de personas y estamos trabajando con mucho cuidado para poder dar con todos”, manifestó.

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Asimismo, confirmó que las primeras indagaciones indican que Juliette y María Camila sí se conocían y que, al parecer, habrían coincidido en un programa dirigido a madres gestantes, aunque aclaró que ese aspecto aún hace parte de la investigación.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali continúan recopilando pruebas para esclarecer uno de los casos que más conmoción ha causado en el país durante las últimas semanas.

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