Casi un mes después de la muerte de Juan Sebastián Romero Macías, diseñador gráfico de 39 años, continúan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió al interior de una empresa ubicada cerca del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Mientras la familia de la víctima sostiene que existen pruebas que demostrarían que el disparo fue intencional, la defensa del empresario señalado asegura que se trató de un accidente con un arma traumática.

Sigue a PULZO en Discover

El caso, ocurrido el pasado 26 de junio, tomó relevancia nacional luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara sobre los hechos a través de sus redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas varias líneas de investigación para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

(Lea también: Conductor de plataforma fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa en Tocancipá)

Según reveló El tiempo, el hombre que accionó el arma fue identificado como Jhonnathan Estefan Trujillo Reina, representante legal de la empresa J&M Distribution S.A.S., dedicada a la comercialización de calzado y prendas de vestir.

Lee También

De acuerdo con información conocida, a los investigadores les fueron entregadas dos versiones distintas sobre lo sucedido dentro de las instalaciones de la empresa.

Por un lado, Diego Romero, hermano de la víctima, aseguró al diario que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tiene en su poder un video de seguridad que registró los momentos previos al disparo. Según su relato, en las imágenes se observaría a Juan Sebastián Romero reunido con su jefe cuando este habría tomado el arma y le apuntó antes de disparar.

El familiar indicó además que el video carece de audio, situación que, en su concepto, dificulta establecer el contexto de la conversación que ambos sostenían en ese momento.

Asimismo, negó versiones que señalaban que su hermano había instaurado una denuncia por acoso laboral contra el empresario. No obstante, afirmó que Romero sí venía solicitando un aumento salarial. La versión de la defensa difiere completamente.

Eduardo Curtidor, abogado de Jhonnathan Trujillo, le explicó al medio mencionado que su cliente ya compareció ante la Fiscalía en calidad de indiciado y reiteró que el disparo ocurrió de manera accidental mientras manipulaba un arma traumática que, según afirmó, estaba en desuso.

“Ocurrió en circunstancias que se habrían producido durante la manipulación de un arma traumática que se encontraba en desuso y que se accionó de manera accidental”, señaló el abogado al medio.

También indicó que, tras el hecho, el empresario y las demás personas presentes auxiliaron a Romero y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial.

Respecto al arma, explicó que había sido adquirida hace aproximadamente seis años y aseguró que el proyectil correspondía a un balín de caucho que impactó en el costado izquierdo de la víctima, rechazando la versión de que el disparo hubiera sido dirigido al pecho.

El abogado también desmintió que el video entregado a las autoridades hubiera sido alterado para eliminar el audio. Según manifestó a El Tiempo, cualquier modificación de ese material constituiría un delito y aseguró que la evidencia permanece bajo cadena de custodia del CTI, siguiendo los protocolos técnicos correspondientes.

Además, rechazó versiones que relacionaban el arma con otros hechos judiciales vinculados a personas cercanas a su cliente y afirmó que esas situaciones no guardan relación con la investigación actual. Finalmente, señaló que, tras conocerse el caso, el empresario ha recibido amenazas.

(Vea también: Expareja de sospechosa por crimen de María Camila hizo revelación: “Me engañó con embarazo”)

El homicidio también motivó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó lo ocurrido como un hecho grave y se refirió a Juan Sebastián Romero como un “héroe del trabajo en Colombia”.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas, analizando los elementos materiales probatorios y verificando ambas versiones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del diseñador gráfico.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)