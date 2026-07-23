Los habitantes del norte de Bogotá fueron testigos de una macabra escena, luego del hallazgo de un hombre sin vida en la calle 127. Al difunto lo encontraron en medio del canal Callejas, cerca de la carrera 55.
(Le puede interesar: [Video] Mujer evitó que la robaran en Bogotá enfrentándose al ladrón y terminó en el piso)
Los hechos se reportaron sobre la 1:30 de la tarde de este jueves 23 de julio cuando transeúntes vieron el cadáver en medio del agua, barro y basura del caño. A la persona le faltaban algunas prendas de vestir y estaba tendida boca abajo, mientras la corriente lo empujaba de a poco.
#BOGOTÁ. Reportan el hallazgo de un cuerpo sin vida en la localidad de Suba, en el caño de la calle 127 en inmediaciones a la carrera 58. A esta hora, Bomberos y autoridades competentes acordonan el lugar para realizar la inspección y levantamiento. Tránsito lento en el sector.… pic.twitter.com/MxkyQqxOFdLee También
Batalla campal en conjunto de Bogotá; intentaron linchar a ladrón y la Policía intervino 'Besatón' se salió de control cerca del Andino; conductor fue retenido en medio de protesta 'Besatón' y protestas en el Andino por presunto acto de discriminación a pareja gay: hubo bloqueos Joven se resistió a robo cuando sacaba a su perro en parque de Bogotá y ladrones le pegaron tiro
— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 23, 2026
La situación causó consternación, principalmente porque el hallazgo se produjo en horas de la tarde, cuando la zona es bastante concurrida por peatones y conductores. Además, esto se dio en inmediaciones de un sector residencial y en el que también hay varios negocios, además de las oficinas de empresas muy importantes en Colombia.
Las autoridades aún no han confirmado la identidad del hombre fallecido. Tampoco se saben las causas de su muerte, si fue un asesinato, hay relación con crimen organizado, ajustes de cuentas o si simplemente el difunto atentó contra su vida.
¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos
En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
LO ÚLTIMO