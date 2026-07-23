Los habitantes del norte de Bogotá fueron testigos de una macabra escena, luego del hallazgo de un hombre sin vida en la calle 127. Al difunto lo encontraron en medio del canal Callejas, cerca de la carrera 55.

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Los hechos se reportaron sobre la 1:30 de la tarde de este jueves 23 de julio cuando transeúntes vieron el cadáver en medio del agua, barro y basura del caño. A la persona le faltaban algunas prendas de vestir y estaba tendida boca abajo, mientras la corriente lo empujaba de a poco.

La situación causó consternación, principalmente porque el hallazgo se produjo en horas de la tarde, cuando la zona es bastante concurrida por peatones y conductores. Además, esto se dio en inmediaciones de un sector residencial y en el que también hay varios negocios, además de las oficinas de empresas muy importantes en Colombia.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos de Bogotá para sacar al fallecido de las aguas. Asimismo, el CTI de la Fiscalía hizo presencia para hacer las respectivas investigaciones.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad del hombre fallecido. Tampoco se saben las causas de su muerte, si fue un asesinato, hay relación con crimen organizado, ajustes de cuentas o si simplemente el difunto atentó contra su vida.

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