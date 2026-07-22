La inseguridad en Bogotá volvió a dejar a una persona afectada, esta vez en el barrio Nicolás de Federmann, en Teusaquillo. Un joven resultó herido por un impacto de bala luego de defenderse de un atraco, el cual quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes 20 de julio, pero se dieron a conocer hasta este miércoles.

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La víctima sacó a pasear a su perro en un parque del barrio. Mientras estaba sentado en una banca del lugar, esperando a que su mascota hiciera sus necesidades, dos sujetos lo abordaron cuando veía su celular. Inmediatamente, el afectado se resistió a entregar sus pertenencia, mientras los dos delincuentes trataban de quitarle su dispositivo.

En medio del forcejeo, el joven lanzó su teléfono para romperlo contra el suelo. Esto causó la molestia de los rateros, que dispararon su arma e hirieron a su víctima en una pierna.

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El video de seguridad muestra cuando asechan al joven, así como cuando los ladrones salen corriendo. En otra cámara se ve a los rateros subirse a un carro que estaba a una cuadra, en el que los esperaba un cómplice. Los tres sujetos arrancaron en el carro y huyeron a toda velocidad.

#BOGOTÁ. Un joven resultó herido en una pierna la noche del 20JUL, en el b/Nicolás de Federmán, loc/Teusaquillo tras resistirse a un atraco. La víctima fue abordada por dos sujetos armados mientras paseaba a su mascota; el joven decidió romper su celular tratando de evitar el… pic.twitter.com/KIQeZkPgXj — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 22, 2026

Mientras, la víctima cojeaba producto de la herida que sufrió, mientras unas personas que caminaban por la zona se le acercaron para brindarle auxilio.

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