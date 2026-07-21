La nueva secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, habló con Pulzo sobre los principales retos que asumirá al frente de la entidad durante el último tramo de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. La funcionaria aseguró que sus esfuerzos estarán enfocados en mejorar la movilidad de los ciudadanos y fortalecer la seguridad vial en medio de la transformación que vive la capital.

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Según explicó Ortiz, una de las prioridades será implementar una gestión integral del tráfico que combine tecnología, control en territorio, mantenimiento de infraestructura, cultura ciudadana y una mejor comunicación con los usuarios. La apuesta busca responder a las dificultades de movilidad que enfrenta Bogotá mientras avanza la construcción de importantes proyectos de infraestructura.

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá señalaron que actualmente la ciudad cuenta con más de 1.000 frentes de obra activos, una situación que representa desafíos para los desplazamientos diarios. Por ello, la entidad buscará aumentar la presencia institucional en las localidades para conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y coordinar intervenciones que permitan una circulación más eficiente.

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¿Cuáles son las prioridades de María Fernanda Ortiz en la Secretaría de Movilidad?

Otro de los ejes de trabajo estará relacionado con el futuro del transporte masivo. De acuerdo con la secretaria, el objetivo es que los proyectos que hoy están en construcción funcionen de manera articulada y ofrezcan una mejor experiencia a los usuarios cuando entren en operación.

En ese sentido, Ortiz destacó la importancia de trabajar junto con entidades como la Empresa Metro de Bogotá, TransMilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para consolidar una red integrada de movilidad. Entre las metas figuran la interoperabilidad de los medios de pago, la integración tarifaria y una coordinación operativa que facilite los desplazamientos de los ciudadanos.

La funcionaria también hizo énfasis en la labor de los agentes de tránsito, guías de movilidad y policías que trabajan diariamente en las vías de la ciudad. Según indicó Ortiz, la Secretaría de Movilidad de Bogotá cuenta con cerca de 600 agentes, 300 guías y 700 uniformados que cumplen una función clave para proteger la vida y mantener el orden vial.

La seguridad vial será otro de los frentes prioritarios. Ortiz reconoció que la evolución de la siniestralidad durante este año es motivo de preocupación para la administración distrital y aseguró que buena parte de los esfuerzos estarán dirigidos a reducir las fatalidades en las vías.

Se fortalecerán las acciones de señalización, control y vigilancia en corredores críticos. Además, la entidad prevé instalar nuevas cámaras de fotodetección y avanzar en intervenciones junto con la Unidad de Mantenimiento Vial y el IDU para reforzar la seguridad en los puntos con mayores índices de siniestros.

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La secretaria concluyó el encuentro con que buscará trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, para construir una agenda conjunta enfocada en seguridad vial y en los proyectos de infraestructura que están transformando la movilidad de Bogotá y la región.

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