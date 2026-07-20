Este 20 de julio, Colombia conmemorará el Día de la Independencia con el tradicional desfile militar y policial, que este año tendrá un cambio histórico en Bogotá: por primera vez se realizará en el sur de la capital.

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El evento se llevará a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, donde el recorrido pasará por los barrios Perdomo, Madelena, El Ensueño, Candelaria La Nueva y Casa Linda.

La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana en la transversal 70C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, y avanzará hasta la carrera 23C, cerca de la entrada de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar y el barrio Casa Linda.

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De acuerdo con la programación oficial, en el desfile participarán 6.257 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes harán parte de las muestras protocolarias y representativas de las instituciones de seguridad del país.

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